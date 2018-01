Mostras de Stela Barbieri e Haroon Mirza estão entre as aberturas da semana

+ Com instalações, Stela Barbieri propõe espaços de produção coletiva. Em ‘Só no Nós’, ela ocupa o Centro Brasileiro Britânico com duas dessas obras – em uma, é possível preparar e consumir chás e águas aromatizadas. R. Ferreira de Araújo, 741, Pinheiros, 3819-4120. 10h/18h (sáb., dom. e fer., 10h/16h). Inauguração: sáb. (2), 11h. Grátis. Até 7/8.

+ Em uma instalação, o britânico Haroon Mirza, premiado na 54ª Bienal de Veneza, apresenta o aparelho eletrônico ‘Emerging Paradigm’, criado pelo próprio artista. Na obra, são sincronizados vídeos e sons captados por ele durante sua residência artística em São Paulo. Pivô. Ed. Copan. Av. Ipiranga, 200, lj. 54, 3255-8703. 13h/20h (sáb., 13h/19h; fecha dom. e 2ª). Inauguração: sáb. (2), 16h. Grátis. Até 13/8.

+ Quase 120 projetos foram avaliados para o Prêmio de Arquitetura Instituto Tomie Ohtake AkzoNobel. Os dez finalistas – como a nova galeria do Inhotim, por Alexandre Brasil Garcia (foto) – ganharam exposição. Instituto Tomie Ohtake. Av. Brig. Faria Lima, 201, Pinheiros, 2245-1900. 11h/20h (fecha 2ª). Inauguração: 6ª (1º). Grátis. Até 7/8.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

12ª Residência Artística do Red Bull Station. Com curadoria de Fernando Velázquez, é apresentado o resultado da 12ª turma de residência do Red Bull Station. São trabalhos de Carolina Cordeiro, Giuliano Obici, Janaína Miranda, Raphael Escobar, Anton Steenbock e Luca Forcucci. Red Bull Station. Pça. da Bandeira, 137, Centro, 3107-5065. 11h/ 20h (sáb., 11h/19h; fecha dom. e 2ª). Inauguração: sáb. (2), 14h. Grátis. Até 30/7.

Comics que Paixão! – Quadrinhos Italianos de 1950 até Hoje. Organizada pelo Instituto Italiano di Cultura, a mostra percorre mais de 60 anos de produção de quadrinhos e HQs na Itália. O público tem contato com cerca de 70 trabalhos de nomes como Tiziano Sclavi e Sergio Bonelli. CCSP. R. Vergueiro, 1.000, Paraíso, 3397-4002. 10h/20h (sáb., dom. e fer., 10h/ 18h; fecha 2ª). Inauguração: 3ª (5). Grátis. Até 14/8.

Potlatch: Trocas de Arte. A mostra faz parte do ‘Projeto (Estou Cá)’, que ocupa o Sesc Belenzinho com exposições até 2017. Nela, o curador Paulo Miyada convida o público a ceder objetos pessoais que serão expostos. Sesc Belenzinho. R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 11h/21h (dom., até 19h30; fecha 2ª). Inauguração: 3ª (5). Grátis. Até 7/8.