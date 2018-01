Mostras de Rodrigo Cass e Roberto Magalhães estão entre as inaugurações da semana

Foto: Eduardo Ortega/divulgação

Rodrigo Cass

Para ‘Até o Concreto’, Cass traz pinturas, esculturas e vídeos, abordando conceitos como a ruptura. É o caso da tela ‘Divino Diálogo’ (acima), em que ele cria formas geométricas com concreto e têmpera. Galpão Fortes Vilaça. R. James Holland, 71, Barra Funda, 3392-3942. 10h/19h (sáb., até 18h; fecha dom. e 2ª). Inauguração: sáb. (20), 11h. Grátis. Até 15/10.

Ayrson Heráclito

Na mostra ‘Pérola Negra’, o artista baiano apresenta obras recentes, inspiradas em divindades e mitos das religiões de matriz africana. Estão reunidas cinco fotografias e uma videoinstalação. Blau Projects. R. Fradique Coutinho, 1.464, V. Madalena, 3467-8819. 11h/19h (fecha dom. e 2ª). Inauguração: sáb. (20), 12h. Grátis. Até 24/9.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Corporação

O coletivo Iscream costuma levar obras a lugares inusitados da cidade. Nesta mostra, a cobertura de um prédio comercial na região da Avenida Paulista foi escolhida para ser ocupada por 23 artistas – entre eles, Carlos Medina, Yasmim Flores e Alexandre Baptista. R. Bela Cintra, 746, Consolação. 14h/20h (fecha 2ª). Inauguração: dom. (21). Grátis. Até 11/9. Inf.: www.fb.com/projetoiscream

Foto: divulgação

Roberto Magalhães

A mostra ‘Sem Pé Nem Cabeça’ apresenta a obra de Roberto Magalhães a partir de uma série de 24 estojos (acima), contendo desenhos de diferentes períodos de sua carreira. Também são expostas pinturas do artista. Carbono Galeria. R. Joaquim Antunes, 59, Jd. Paulistano, 4564-8400. 10h/19h (sáb., 11h/15h; fecha dom.). Inauguração: 4ª (24). Grátis. Até 16/9.

Iguais

Organizada pela agência Dentsu Brasil e a marca Canon, a mostra convidou 20 pessoas de perfis diferentes. Em um estúdio, elas fotografaram umas as outras para um ensaio sobre a diversidade. Galeria Sergio Caribé. R. João Lourenço, 79, V. Nova Conceição, 3842-5135. 10h/18h (sáb., 10h/13h; fecha dom.). Inauguração: 4ª (24). Grátis. Até 6/9.

Mais que Humanos. Arte no Juquery

Em parceria com o Complexo Hospitalar do Juquery, a mostra reúne mais de cem obras de pacientes que estiveram em condição manicomial. Também é exposta uma obra do artista Ivan Grilo. Museu Emílio Ribas. R. Tenente Pena, 100, Bom Retiro, 2627-3880. 9h/16h30 (fecha de 6ª a 2ª). Inauguração: sáb. (20), 11h. Grátis. Até fevereiro/2017.

RAID-8

Artistas da Galeria Raquel Arnaud, Carla Chaim, Carlos Nunes, Ding Musa e Geórgia Kyriakakis convidaram quatro nomes internacionais para criar juntos uma exposição. O resultado desse encontro está em RAID-8. R. Fidalga, 125, V. Madalena, 3083-6322. 10h/19h (sáb., 12h/16h; fecha dom.). Inauguração: 6ª (19). Grátis. Até 1º/10.

Pai dos Burros

A partir do livro ‘Dicionário do Folclore Brasileiro’, de Luís da Câmara Cascudo, Teresa Berlinck e Julio de Paula montam a instalação que dá nome à mostra. Nela, estão 400 desenhos e uma peça sonora. Oficina Oswald de Andrade. R. Três Rios, 363, Bom Retiro, 3222-2662. 9h/21h (sáb., 13h/20h; fecha dom.). Inauguração: sáb. (20). Grátis. Até 8/10.