Mostras de Martin Parr e Rodrigo Braga estão entre as inaugurações da semana

Foto: Martin Parr/Divulgação

+ Com um olhar irônico, o britânico Martin Parr se dedicou a registrar o estilo de vida da sociedade moderna. Sua carreira é exposta em 22 obras, desde os anos 1980, além de uma linha do tempo com capas de seus livros. Galeria Lume. R. Gumercindo Saraiva, 54, Jd. Europa, 4883-0351. 10h/19h (sáb., 11h/17h; fecha dom.). Inauguração: 5ª (15), 19h. Grátis. Até 14/11.

+ Em ‘Abrigo de Paisagem/Veículo de Passagem’, Rodrigo Braga monta uma instalação, feita com raiz de árvore e motores de carros. Nela, ele exibe o vídeo de uma de suas performances. Paço das Artes. Av. da Universidade, 1, Cid. Universitária, 3814-3842. 10h/19h (sáb., dom. e fer., 11h/18h; fecha 2ª e 3ª). Inauguração: hoje (9), 19h. Grátis. Até 13/12.

Veja outras inaugurações da semana:

André Liohn. Vencedor do Robert Capa Gold Medal, o fotógrafo expõe um ensaio sobre o Brasil na mostra ‘Revogo’. Nela, Liohn traz cerca de 60 imagens que abordam a violência no País. Caixa Cultural.

Pça. da Sé, 111, 3321-4400. 9h/19h (fecha 2ª). Inauguração: sáb. (10), 16h. Grátis. Até 6/12.

Crânio. A dependência tecnológica é um dos temas abordados pelo grafiteiro Fabio Oliveira, o Cranio. Na mostra ‘Tochipado’, ele expõe 17 pinturas, utilizando tinta spray. Luis Maluf Art Gallery. R. Peixoto Gomide, 1.887, Jd. Paulista, 99344-4238. 11h/18h (fecha dom. e 2ª). Inauguração: 5ª (15), 18h. Grátis. Até 16/11.

Galeria Emma Thomas. Duas mostras entram em cartaz. Érica Ferrari monta uma instalação inspirada no ‘Obelisco do Largo da Memória’, do centro da cidade. Já Carolina Martinez exibe obras recentes sobre o vazio. Galeria Emma Thomas. R. Estados Unidos, 2.205, Jd. América, 3063-2149. 11h/19h (sáb., 11h/17h; fecha dom.). Inauguração: 5ª (15), 18h. Grátis. Até 14/11.

Galeria Vermelho. O espaço inaugura duas mostras. Edgard de Souza expõe 30 obras, em sua maioria inéditas, além de uma série fotográfica da década de 1990. Já em ‘Hornitos’, Cadu apresenta os resultados de sua residência no Chile. Galeria Vermelho. R. Minas Gerais, 350, Higienópolis, 3138-1520. 10h/19h (sáb., 11h/ 17h; fecha dom. e 2ª). Inauguração: 3ª (13), 20h. Grátis. Até 14/11.

João Machado. O fotógrafo exibe 20 imagens retratando os costumes e as paisagens do nordeste brasileiro. Entre as obras, a série ‘Penitentes’ mostra um ritual de autoflagelação na Semana Santa, em Xique-Xique, na Bahia. Galeria Nikon. R. Aspicuelta, 153, V. Madalena, 2592-7922. 10h/19h (sáb. e fer., 11h/17h; fecha dom.). Inauguração: hoje (9). Grátis. Até 28/11.

Joaquín Torres García. Em parceria com o Museu Torres García, do Uruguai, a mostra reúne manuscritos e objetos do artista. Entre as obras, estão expostas peças da série de brinquedos ‘Aladdin’, criada por Torres García (1874-1949) em 1915. A abertura, no domingo (11), terá um piquenique para crianças. Biblioteca Mário de Andrade. R. da Consolação, 94, Centro, 3775-0002. 10h/19h (sáb., 10h/17h; fecha dom.). Abre 2ª (12), 10h/17h. Inauguração: dom. (11), 14h. Grátis. Até 11/12.

Miles Aldridge. Em sua carreira, o fotógrafo britânico já trabalhou para grandes nomes do mundo da moda, como Carolina Herrera. Paralela à São Paulo Fashion Week, ‘A Dazzling Beauty’ faz uma retrospectiva de seu trabalho, com 50 imagens. Oca. Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 3, 5082-1777. 9h/17h (fecha 2ª). Inauguração: 5ª (15). Grátis. Até 2/11.

Quem Nasce pra Aventura Não Toma Outro Rumo. Na programação do Festival Sesc_Videobrasil, a mostra visita o acervo da associação. São exibidas obras de 16 artistas, como Cao Guimarães e Karim Aïnouz. Paço das Artes. Av. Universidade, 1, Cid. Universitária, 3814-4832. 10h/19h (sáb. e dom., 11h/ 18h; fecha 2ª e 3ª). Inauguração: hoje (9), 19h. Grátis. Até 10/1/2016.

Roberval Layus. A carreira e o processo criativo do cenógrafo e artista plástico são retomados na mostra ‘Entre Artes’. Nela, são exibidas 85 esculturas, além de ferramentas e moldes que Layus utilizou para criá-las. Sesc Pompeia. R. Clélia, 93, 3871-7700. 10h/22h (sáb., dom. e fer., 10h/16h; fecha 2ª). Inauguração: 4ª (14). Grátis. Até 31/1/2016.

Especial

CCBB Música.performance. O projeto, que une música e performance, traz ações de sete artistas – entre eles, Dora Longo Bahia e Stephan Doitschinoff. Para acompanhá-los, os DJs das festas Venga Venga e Selvagem. CCBB. R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. Sáb. (10), 16h/22h. Grátis.V