Mostras de Ernesto de Fiori e Hudinilson Jr. estão entre as inaugurações da semana

Foto: divulgação

Ernesto de Fiori

Fugindo da guerra, o italiano Ernesto de Fiori (1885-1945) viveu os últimos anos de sua vida no Brasil. Sua trajetória é lembrada em ‘Tensão e Harmonia’, com cerca de 70 obras – incluindo criações de sua estadia no País, como na foto acima. Galeria Almeida e Dale. R. Caconde, 152, Jd. Paulista, 3887-7130. 10h/18h (sáb., 10h/14h; fecha dom.). Inauguração: 4ª (10). Grátis. Até 30/9.

I e II Mostras do Programa de Exposições 2016

Neste ano, os projetos selecionados para as duas primeiras edições do programa são apresentados juntos. São obras de oito artistas, como Mauricio Adinolfi e Tiago Mestre – além de duas mostras paralelas dos convidados Bruno Faria e Luiz Roque. CCSP. R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. 10h/20h (sáb. e dom., 10h/18h; fecha 2ª). Inauguração: sáb. (6), 15h/18h. Grátis Até 30/10.

Auerbach Vieira

A mostra apresenta um recorte de 20 anos de trabalho da artista. Nas obras, os resultados de seus estudos cromáticos para a pintura. Verve Galeria. R. Lisboa, 285, Jd. Paulista, 2737-1249. 10h/20h (fecha dom.). Inauguração: sáb. (6), 16h. Grátis. Até 3/9.

Foto: divulgação

Hudinilson Jr.: Zona de Tensão

+ A mostra recupera o trabalho do artista paulista, morto em 2013. As cerca de 50 obras percorrem diferentes faces de sua carreira – da arte xerox às intervenções urbanas (acima). CCSP. R. Vergueiro, 1.000, Paraíso, 3397-4002. 10h/20h (sáb., dom. e fer., 10h/18h; fecha 2ª). Inauguração: sáb. (6). Grátis. Até 30/10.

Laura Gorski

A artista monta a instalação ‘Repouso’. Em um espaço, ela pinta parte de paredes e outros objetos, como pedras e troncos, criando a impressão de que a sala está submersa na tinta. CCSP. R. Vergueiro, 1.000, Paraíso, 3397-4002. 10h/20h (sáb. e dom., 10h/18h; fecha 2ª). Inauguração: sáb. (6), 15h/18h. Grátis. Até 30/10.

Markos Alyx

O fotógrafo expõe no projeto ‘Raízes e Asas’, com curadoria de Nair Benedicto. Na fachada do Sesc Santana, ele apresenta uma série de registros de seu alter ego, a drag queen Mikaelly Hayalla. Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. 24h. Inauguração: 6ª (5). Grátis. Até 16/10.

Foto: Lily Sverner/divulgação

Lily Sverner

O surrealismo e o feminino são algumas das referências encontradas na fotografia de Lily Sverner. Radicada no Brasil desde 1941, a belga expõe séries feitas a partir da década de 1980, como ‘Padarias’ (acima), de 1991. FASS. R. Rodésia, 26, V. Madalena, 3037-7349. 11h/19h (sáb., 11h/17h; fecha dom. e 2ª). Inauguração: sáb. (6), 11h/15h. Grátis. Até 17/9.

Pedro Maciel

O escritor mineiro apresenta seu trabalho nas artes visuais em ‘Quem Esconde suas Lembranças Nunca se Esquece’. A mostra reúne 30 obras, entre pinturas, objetos e pequenas esculturas. Galeria Arte Aplicada. R. Haddock Lobo, 1.406, Cerq. César, 3064-4725. 10h/19h (sáb., 10h/14h; fecha dom.). Inauguração: sáb. (6), 11h/15h. Grátis. Até 20/8.

Situações: a Instalação no Acervo da Pinacoteca de São Paulo

Na mostra, a Pinacoteca revisita seu acervo e apresenta um recorte da arte contemporânea. São montadas 13 instalações de nomes como Guto Lacaz, Cildo Meireles e Jac Leirner. Estação Pinacoteca. Lgo. Gal. Osório, 66, Centro, 3335-4990. 10h/17h30 (fecha 3ª). Inauguração: sáb. (6), 11h. R$ 6 (sáb., grátis). Até 20/2/2017.