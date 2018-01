Mostras de Décio Pignatari e Lenora de Barros estão entre as inaugurações da semana

Duas novas exposições ocupam a Galeria e o Anexo Millan. Com curadoria de João Bandeira, Décio Pignatari – Na Arte Interessa o Que Não leva ao primeiro espaço 30 trabalhos produzidos entre os anos 1950 e 2000 pelo poeta (1927-2012), conhecido como um dos fundadores da poesia concreta. Entre as criações, constam manuscritos originais, cartas, fotografias e materiais sonoros – muitos deles nunca expostos antes.

Já Pisa na Paúra leva ao Anexo a produção mais recente de Lenora de Barros (foto), após temporada de pesquisa em Nova York. Com vídeo, instalação, lambe-lambe e cerâmica, a artista paulista, filha do pintor e fotógrafo Geraldo de Barros, aborda temas ligados ao medo e à violência.

ONDE: Galeria e Anexo Millan. R. Fradique Coutinho, 1.360 e 1.416, V. Madalena, 3031-6007. QUANDO: Inauguração: 4ª (22). 10h/19h (sáb., 11h/18h; fecha dom.). Até 20/12. QUANTO: Grátis.

CONFIRA OUTRAS INAUGURAÇÕES

Água

Com curadoria de Adelina von Fürstenberg, Água traz obras de 23 artistas sobre sustentabilidade. Entre os brasileiros, há nomes como Guto Lacaz e Laura Vinci. O indiano Velu Viswanadhan é um dos estrangeiros. Sesc Belenzinho. R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Inauguração: 5ª (23). 10h/21h (dom. e fer., 10h/19h30; fecha 2ª). Grátis. Até 18/2/2018.

Daniel Moreno

A mostra ‘Sem Lei, Nem Rei’ reúne mais de 20 criações do artista, que usa fitas adesivas para criar desenhos complexos e coloridos, inspirados em xilogravuras da cultura nordestina. Espaço Camada1. R. Fidalga, 721, V. Madalena, 98208-5636. Inauguração: sáb. (18), 14h. 12h/18h. Grátis. Até 26/11.

Diálogos e Transgressões

Com curadoria de Luciara Ribeiro, a mostra reúne dez artistas e co- letivos com trabalhos sobre as re- lações entre arte, ativismo e educação. Participam nomes como Bianca Leite, Edgar Calel e o grupo Mapa Xilográfico. Sesc Santo Amaro. Espaço das Artes. R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. Inauguração: sáb. (18). 10h30/21h (sáb., dom. e fer., 11h/18h; fecha 2ª). Grátis. Até 18/2/2018.

Gramáticas Infames do Medo

Com curadoria de Ícaro Ferraz Vidal Jr., a mostra reúne a produção de seis artistas latino-americanas, que questionam tabus da vida feminina e abordam temas como assédio e feminicídio. Entre elas, Alice Lara, Flavia Junqueira e Alejandra Alarcón. Blau Projects. R. Fradique Coutinho, 1.464, V. Madalena, 3467-8819. Inauguração: sáb. (18), 12h. 11h/19h (fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 16/12.

Homeostase @ The Wrong

Com obras de mais de 150 artistas, a mostra aborda a influência das novas tecnologias na arte. Com curadoria de Guilherme A.F. Brandão Fonseca e Julia Borges Araña, nomes como Olafur Eliasson e Jakob Kudsk Steensen exibem trabalhos que vão da interatividade à realidade virtual. Centro Cultural São Paulo. Piso Flávio de Carvalho. R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Inauguração: 5ª (23). 10h/20h (sáb., dom., e fer., 10h/18h; fecha 2ª). Grátis. Até 28/1/2018.

Sou Fujimoto

Em ‘Futures of the Future’, o arquiteto japonês apresenta painéis e pequenas maquetes, que retratam sua ligação com projetos que abordam a relação entre espaços internos e externos, como quintais que se confundem com ruas. Japan House. Av. Paulista, 52, metrô Brigadeiro, 3090-8900. Inauguração: 3ª (21). 10h/22h (dom. e fer., 10h/18h; fecha 2ª). Grátis. Até 4/2/2018.