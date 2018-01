Mostras de Carmela Gross e Janaina Mello Landini estão entre as inaugurações da semana

Alexandre Furcolin

Em ‘Desejo de Queda’, o artista exibe fotografias recentes, sob a curadoria do Coletivo Ágata. As obras abordam os opostos, como a matéria e o espírito ou o masculino e o feminino. Fauna Galeria.

R. Tangará, 132, V. Mariana, 3668-6572. 10h/19h (fecha dom.). Aos sábados, é necessário agendar a visita. Inauguração: 6ª (12). Grátis. Até 1º/9.

Ángel Haro

O espanhol apresenta a videoinstalação ‘Doze Pinturas Negras’. No projeto audiovisual, Haro dá vida e dramaticidade a 12 obras de Goya. MIS. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. 12h/ 20h (dom. e fer., 11h/19h; fecha 2ª). Inauguração: 6ª (12). Grátis. Até 8/9.

Foto: divulgação

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Galeria Vermelho

A artista Carmela Gross apresenta quatro obras recentes na Galeria Vermelho – entre elas, a animação ‘13 Passantes’ (acima). Lá, também são exibidas criações de Jonathas de Andrade e uma instalação de Gisela Motta e Leandro Lima. R. Minas Gerais, 350, Higienópolis, 3138-1520. 10h/19h (sáb., 11h/17h; fecha dom. e 2ª). Inauguração: 6ª (12). Grátis. Até 17/9.

Calhau

A mostra é um recorte do acervo Sesc de Arte Brasileira. Nas obras, Claudio Tozzi e Magy Imoberdorf abordam questões relacionadas ao papel da mídia e à produção de informação. Sesc Santana. Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. 10h/21h (sáb. e dom., 10h/18h; fecha 2ª). Inauguração: sáb. (13). Grátis. Até 11/12.

Caso o Acaso

Em comum, os oito artistas da mostra abordam a resistência de materiais como gesso, argila e madeira. São obras de nomes como Bruno Baptistelli, Anna Israel e Rodrigo Sassi. Central Galeria. R. Mourato Coelho, 751, Pinheiros, 2645-4480. 11h/19h (sáb., 11h/17h; fecha dom.). Inauguração: 4ª (17). Grátis. Até 15/12.

Fábio Cardoso

Primeiro, o artista tira fotos com um celular. As imagens, então, servem de inspiração para pinturas com tinta a óleo, que Cardoso finaliza com uma placa de acrílico. Em ‘Quase Pinturas’, ele reúne

12 dessas obras. Bolsa de Arte. R. Mourato Coelho, 790, Pinheiros, 3097-9673. 10h/19h (sáb., 11h/ 16h; fecha dom.). Inauguração: 4ª (17). Grátis. Até 1º/10.

Foto: divulgação

Zipper Galeria

Na galeria, Janaina Mello Landini retoma sua pesquisa com a arquitetura de labirintos. O resultado é uma instalação formada por pregos, fios e telas feitas com cetim (acima). O espaço também recebe obras de Iris Helena. R. Estados Unidos, 1.494, Jd. América, 4306-4306. 10h/19h (sáb., 11h/17h; fecha dom.). Inauguração: sáb. (13), 14h. Grátis. Até 10/9.

Jaime Prades

Radicado no Brasil, o espanhol exibe obras recentes em ‘Dentro/Inside’. Entre as criações, uma série de pinturas abstratas, nas quais ele utiliza carvão e tinta acrílica. Galeria Mezanino. R. Cunha Gago, 208, Pinheiros, 3436-6306. 11h/19h (fecha dom. e 2ª). Inauguração: sáb. (13). Grátis. Até 19/9.

Labmis 2015

A mostra é o resultado da turma de residência do Laboratório de Novas Mídias do MIS. São obras de Lívia Pasqual, Sonia Teixeira, Marcello Nass Ruggiero e Patricia Passos. MIS. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. 12h/21h (sáb., 12h/20h; dom. e fer., 11h/19h; fecha 2ª). Inauguração: 4ª (17). Grátis. Até 28/8.

Museu da Casa Brasileira

Em ‘Design Mirim’, foram selecionadas obras da coleção de Sergio Campos. São peças de design moderno reduzidas à escala infantil – feitas por nomes como Abraham Palatnik e Lina Bo Bardi. O museu também recebe uma mostra de Hugo França. Av. Brig. Faria Lima, 2.705, Jd. Paulistano, 3032-3727. 10h/18h (fecha 2ª). Inauguração: sáb. (13), 11h. R$ 7 (sáb. e dom., grátis). Até 16/10.

Prosa em Acervo

Os curadores Nelson Amorim e Roberto Cimino abordam a relação entre arte e design com obras do acervo da galeria. Assim, é possível ver criações como uma tapeçaria de Antônio Maluf ou um sofá de Willys de Castro. Mônica Filgueiras Galeria. R. Bela Cintra, 1.533, Jd. Paulistano, 3082-5292. 10h/19h (sáb., 10h/14h30; fecha dom.). Inauguração: 6ª (12). Grátis. Até 3/9.

Trabalhe -, Faça +

Com curadoria de Marta Ramos-Ysquierdo, a mostra aborda o próprio fazer artístico na sociedade atual. São obras de 13 artistas – entre eles, Vivian Caccuri, Bruno Moreschi e Adrian Melis. Galeria Pilar.

R. Barão de Tatuí, 389, S. Cecília, 3661-7119. 11h/19h (sáb., 11h/17h; fecha dom. e 2ª). Inauguração: 3ª (16). Grátis. Até 24/9.