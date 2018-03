Mostras de Aleijadinho e Maria Auxiliadora no Masp estão entre as inaugurações da semana

+ Imagens do Aleijadinho destaca a produção de Antônio Francisco Lisboa (1738-1814), artista mineiro que é tido como referência da arte sacra, do barroco e do rococó do Brasil. Com organização de Rodrigo Moura, curador adjunto de arte brasileira do Masp, a exposição reúne cerca de 50 obras do artífice. O foco é voltado, sobretudo, a suas esculturas devocionais, muito associadas aos hábitos religiosos e culturais da sociedade mineira do período colonial. É o caso de trabalhos como ‘Nossa Senhora das Dores’ (foto), esculpido em madeira policromada e pertencente, hoje, ao Museu de Arte Sacra. São obras que eram geralmente produzidas para altares de igreja e oratórios privados e que pertencem agora a museus públicos, igrejas barrocas e acervos particulares. Além das esculturas, a mostra exibe mapas da capitania de Minas Gerais, gravuras de viajantes da época, fotografias de sua produção feitas durante o século 20 (quando o levantamento de suas obras foi consolidado) e também trabalhos de artistas que fazem referência à sua arte, como Alberto da Veiga Guignard e Tarsila do Amaral.

+ Em Maria Auxiliadora: Vida Cotidiana, Pintura e Resistência, são exibidas 82 obras da artista autodidata mineira, crescida em São Paulo (1935-1974). Com curadoria de Adriano Pedrosa e Fernando Oliva, a exposição está organizada em seis núcleos, que destacam temas recorrentes de sua produção: ‘autorretratos’, ‘casais’, ‘interiores’, ‘manifestações populares’, ‘candomblé, umbanda e orixás’ e ‘rural’. Frequentemente com cores vibrantes e uso de padrões geométricos, são obras feitas com diferentes materiais – como óleo, guache e acrílica – e em diversos suportes – como tela, cartão e chapas de madeira.

ONDE: Masp. Av. Paulista, 1.578, metrô Trianon-Masp, 3149-5959. QUANDO: Inauguração: sáb. (10). 10h/18h (5ª, 10h/20h; fecha 2ª). Até 10/6. QUANTO: R$ 35.

CONFIRA OUTRAS INAUGURAÇÕES

Véio – a Imaginação da Madeira

A exposição reúne cerca de 270 peças, em diferentes tamanhos, do escultor sergipano. Entre as criações, feitas com madeira morta, há desde figuras abstratas até seres imaginários. Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. Inauguração: 5ª (15). 9h/20h (sáb., dom. e fer., 11h/20h; fecha 2ª). Grátis. Até 13/5.

Caixa Cultural

O espaço recebe quatro mostras. ‘Tom Zé 80 Anos’ celebra a vida do músico tropicalista. ‘Emblemas da Cultura Brasileira’ exibe uma visão panorâmica da produção gráfica feita por Cláudio Tozzi nos últimos 50 anos. A mostra ‘Anna Bella Geiger – Gavetas de Memórias’ reúne o trabalho de mapas e cartografias da artista plástica brasileira. As mais de 60 fotografias aéreas realizadas pelo piloto Lu Marini em 22 estados brasileiros podem ser vistas em ‘Pelos Ares: 15.042 Km de Brasil’. Caixa Cultural São Paulo. Pça. da Sé, 111, Centro, 3321-4400. Inauguração: 4ª (14). 9h/19h (fecha 2ª). Grátis. Até 13/5 (‘Tom Zé 80 Anos’ e ‘Emblema da Cultura Brasileira’, até 20/5).

Ellen von Unwerth

A Galeria Mario Cohen recebe a mostra ‘Divas’, com 30 obras de Ellen von Unwerth. A alemã é reconhecida por ter influenciado o universo da moda ao acentuar a feminilidade e a força das modelos que fotografa. R. Joaquim Antunes, 177, conjunto 12, Jd. Paulistano, 3062-2084. Inauguração: hoje (9). 11h/19h (sáb., 11h/15h; fecha dom. e fer.). Grátis. Até 20/4.

Erwin Olaf

A mostra ‘Tensão’ reúne obras de fotografia e videoinstalações do holandês. Sua produção parte sempre da construção de um mundo fabricado, que parece perfeito, mas que acaba abordando tabus sociais e de gênero. MIS. Espaço Redondo. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. Inauguração: sáb. (10). 12h/20h (dom. e fer., 11h/19h; fecha 2ª). R$ 10. Até 8/4.

Jamaica, Jamaica!

A exposição busca apresentar o universo sonoro e cultural da Jamaica. Com curadoria de Sébastien Carayol, são reunidos materiais gráficos, fotografias, áudios e documentos vindos de diferente acervos e coleções do país. Sesc 24 de Maio. R. 24 de Maio, 109, República, 3350-6300. Inauguração: 5ª (15). 9h/21h (dom. e fer., 9h/18h; fecha 2ª). Grátis. Até 26/8.

Jeanete Musatti

Com curadoria de Ricardo Resende, a mostra reúne 50 trabalhos, entre instalações e desenhos, pertencentes a diversas fases dos mais de 40 anos de carreira da artista. Galeria Bolsa de Arte. R. Mourato Coelho, 790, V. Madalena, 3097-9673. Inauguração: hoje (9). 10h/19h (sáb., 11h/17h; fecha dom.). Grátis. Até 21/4.

Teoria dos Conjuntos

A mostra reúne 18 obras, em técnicas variadas, de Fábio Stachi, José Claudio, Lucas Länder, Márcio Almeida e Marco Ribeiro. De gerações e estilos distintos, as produções se cruzam de modo tênue. Galeria Base. Av. 9 de Julho, 5.593, Jd. Paulista, 3071-3614. Inauguração: 2ª (12). 13h/19h (sáb., 11h/15h; fecha dom.). Grátis. Até 6/4.