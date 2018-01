Mostra visita o trabalho de Mondrian e do movimento De Stijl

Sobre um fundo branco, linhas verticais e horizontais se cruzam para formar blocos em cores primárias: vermelho, amarelo e azul. Três dessas emblemáticas composições de Piet Mondrian serão expostas na cidade, a partir desta segunda-feira (25), no CCBB.

Com acervo do Museu Municipal de Haia, na Holanda, e curadoria de Pieter Tjabbes, ‘Mondrian e o Movimento De Stijl’ apresenta tanto o trajeto percorrido pelo artista holandês até o neoplasticismo quanto as influências do movimento nas artes visuais, na arquitetura e no design.

Das 70 obras, 30 são de Mondrian. A lista inclui algumas de suas paisagens do início da carreira e suas primeiras experimentações na arte abstrata. Em outra parte da mostra, estão reunidas peças de nomes do grupo da revista De Stijl, como Gerrit Rietveld e Theo van Doesburg.

ONDE: CCBB. R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113- 3651. QUANDO: 9h/21h (fecha 3ª). Inauguração: 2ª (25). Até 4/4. QUANTO: Grátis.