Mostra traz abstrações geométricas de Maria Leontina; confira outras inaugurações da semana

A Dan Galeria apresenta Maria Leontina – Poética e Metafísica, mostra que celebra o centenário da artista brasileira, cuja obra é marcada por abstrações geométricas e pela preferência por cores sólidas.

Com curadoria de Peter Cohn e Alexandre Franco Dacosta, a exposição reúne 73 obras, entre pinturas e desenhos, produzidas ao longo de quatro décadas. São trabalhos pertencentes a diferentes séries, como ‘Jogos e Enigmas’, ‘Da Paisagem e do Tempo’ e ‘Páginas e Estandartes’.

A produção exposta revela, sobretudo, formas imprecisas e cores sobrepostas, no que ficou conhecido como ‘geometria sensível’. Porém, duas telas com tinta a óleo remetem ao início de sua trajetória, com traços mais expressionistas.

ONDE: R. Estados Unidos, 1.638, Jd. Paulista, 3083-4600. QUANDO: Inauguração: 6ª (27). 10h/18h (sáb., 10h/13h; fecha dom.). Até 30/11. QUANTO: Grátis.

CONFIRA OUTRAS INAUGURAÇÕES

Alex Flemming

Conhecido pela criação dos painéis com rostos de anônimos no metrô Sumaré, Alex Flemming apresenta a mostra ‘Anaconda’ (foto abaixo). Trata-se de uma intervenção em que o artista introduz a pintura de uma cobra em 13 tapetes persas da Fundação Ema Klabin. R. Portugal, 43, Jd. Europa, 3897-3232. Inauguração: sáb. (28). 14h/ 18h (fecha 2ª e 3ª). Grátis. Até 17/12.

Tempo Presente

Com curadoria de Amanda Dafoe e Rodrigo Villela, a mostra reúne instalações interativas de sete artistas brasileiros. Entre eles, estão Tomie Ohtake, Laura Vinci e a dupla Gisela Motta e Leandro Lima. Espaço Cultural Porto Seguro. Al. Barão de Piracicaba, 610, Campos Elísios, 3226-7361. Inauguração: 4ª (1º). 10h/19h (dom., 12h/19h). Grátis. Até 17/12.

Concretos/Neoconcretos Paulistas

Com curadoria de Macaparana, a mostra reúne 25 obras de nomes como Geraldo de Barros, Max Bill e Alfredo Volpi. Studio Nóbrega. R. Estados Unidos, 1.162, Jd. América, 3031-0142. Inauguração: 6ª (27). 10h/19h (fecha sáb. e dom.). Fecha 5ª (2). Grátis. Até 17/11.

Galeria Almeida Prado

Fundada há oito anos em Brasília pelo marchand Fábio Almeida Prado, a galeria transfere sua sede para São Paulo. No espaço, serão expostas obras de seu acervo, que reúne gravuras, antiguidades, arte popular e peças de artistas consagrados. Entre os nomes, Portinari, Athos Bulcão, Oscar Niemeyer e Abraham Palatnik. R. Estados Unidos, 2.096, Jd. América. Inauguração: sáb. (28), 12h. 11h/20h (sáb. e fer, 11h/16h; fecha dom.). Grátis.

Graça Lopes

A mostra ‘Livros de Pedra: Materialidades e Dialogias Poéticas’ traz poemas autorais esculpidos em pedra, em homenagem a grandes nomes da literatura. Casa das Rosas. Jardim. Av. Paulista, 37, metrô Brigadeiro, 3285-6986. Inauguração: dom. (29). 10h/22h (dom. e fer., 10h/18h; fecha 2ª). Grátis. Até 17/11.

Living Theatre, Presente!

Com fotos, filmes, cartazes, desenhos, depoimentos e textos, a exposição destaca a trajetória do grupo norte-americano, que é referência no teatro de vanguarda. Sesc Consolação. R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. Inauguração: 4ª (1º). 11h/21h30 (sáb., 10h/19h30; fecha dom.). 5ª (2), 10h/19h. Grátis. Até 27/1/2018.

Mayana Redin

A artista ocupa o Pivô com uma grande pintura, que transforma a coluna central do espaço em um pacote gigante de bolacha maisena. O trabalho faz referência à identidade visual criada por Lygia Pape para uma marca de biscoitos nos anos 1950. Pivô. Edifício Copan. Av. Ipiranga, 200, Centro, 3255-8703. Inauguração: sáb. (28). 13h/19h (fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 22/12.

Stess Panissi

O programa Nova Fotografia promove ‘Silêncio’, mostra com série em que a fotógrafa retrata vestígios deixados pelo desastre ambiental de Mariana, em Minas Gerais. MIS. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. Inauguração: 5ª (2). 10h/21h (dom. e fer., 9h/19h; fecha 2ª). Grátis. Até 17/12.