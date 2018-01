Mostra Tiradentes | SP exibe destaques do festival mineiro no Sesc Consolação

Para quem não teve tempo ou dinheiro para ir, a Mostra Tiradentes | SP traz à cidade, a partir de 3ª (17), os destaques do festival mineiro, conhecido por ser uma vitrine dos lançamentos independentes do País.Na seleção, filmes que integraram a Mostra Aurora do evento, como o capixaba ‘Teobaldo Morto, Romeu Exilado’ (foto).

Veja a programação completa em http://www.universoproducao.com.br/mostratiradentes/2015SP_pre/

Serviço: Sesc Consolação. R. Dr. Vila Nova, 245, metrô República, 3234-3000. Grátis