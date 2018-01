Mostra sobre Coppola exibe é retrospectiva completa do diretor americano

A mostra Francis Ford Coppola: O Cronista da América, retrospectiva completa da obra do cineasta americano, é realizada de quarta (1º) a 29/7, no CCBB e no CineSesc. A programação, com exibições em 35mm e cópias digitais, inclui um curso sobre o diretor e o lançamento de um catálogo. A seguir, destaques para além de ‘O Poderoso Chefão’ (1972) e ‘Apocalipse Now’ (1979), seus filmes mais famosos. Programação: http://oesta.do/coppocc.

Demência 13 (1963) foi o primeiro filme escrito e dirigido inteiramente por Coppola. Após a morte do marido em alto mar, Louise (Luana Anders) finge que ele está numa viagem de negócios para conseguir a herança de família.

CCBB: 4ª (1º), 16h30; 19/7, 16h30.

+ Agora Você É Um Homem (1966) conta a história de amadurecimento de Bernard Chanticleer (Peter Kastner), um rapaz de 19 anos que se muda da casa dos pais, em Nova York. Em sua nova vida adulta, ele se apaixona por uma mulher distante e fria. CCBB: 5ª (2), 16h30; 4/7, 15h30.

Do Fundo do Coração (1981) é um musical fantástico. No aniversário de cinco anos de seu

relacionamento, Frannie (Teri Garr) e Hank (Frederic Forrest), um casal de Las Vegas, se separam e passam uma noite com seus parceiros ideais. CCBB: 16/7, 19h;

19/7, 19h.

Jardins de Pedra (1987), como ‘Apocalipse Now’ (1979), se passa durante a guerra do Vietnã. Nos anos 1960, o sargento Clell Hazard (James Caan), contrário à condução do conflito, adota o jovem soldado Jackie Willow (D. B. Sweeney), como seu pupilo. CCBB: 13/7, 15h30; 23/7, 19h.