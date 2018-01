Mostra reúne peças, show, filmes e debates sobre questões de gênero

A partir deste sábado (25), a diversidade é tema da ampla programação de Todos os Gêneros, no Itaú

Cultural. Até 3/7, o espaço reúne debates e atrações de várias áreas, como cinema, teatro e música.

A mostra engloba o projeto ‘Fim de Semana em Família’. No sábado (25) e no domingo (26), pais e filhos podem participar de atividades como uma contação de histórias com o coletivo As Rutes, às 16h, ou uma oficina de crochê com o designer Gustavo Silvestre, às 14h.

Na programação teatral, ‘Luís Antônio – Gabriela’, da Cia. Mungunzá de Teatro, também ganha sessões neste fim de semana – no sábado (25), às 20h, e no domingo (26), às 19h. Na peça, o diretor Nelson Baskerville leva ao palco a história de seu irmão mais velho, Luís Antônio – homossexual que desafiou as regras de uma família conservadora, nos anos 1960, e partiu para a Espanha sob o nome de Gabriela.

Também no domingo (26), às 11h, é exibida uma seleção de filmes pelo Ssex Bbox – entre eles, o documentário ‘Um Dia com Laerte’ (acima), de Priscilla Bertucci. Já na quinta-feira (30), às 20h, há uma mostra de curta-metragens.

A programação completa está no site do Itaú Cultural.

Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. Sáb. (25) a 3/7, diversos horários. Grátis. Programação: bit.ly/tdxgen