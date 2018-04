Mostra percorre a produção de artistas afrodescendentes no Brasil

Obra de Firmino Monteiro. Foto: Isabela Matheus/Divulgação

A partir deste sábado (12), a Estação Pinacoteca exibe mais de cem obras de seu acervo na mostra ‘Territórios: Artistas Afrodescendentes no Acervo da Pinacoteca’. O foco é a produção de artistas negros no Brasil, desde o século 18.

A exposição percorre as principais contribuições dos afrodescendentes para o instituto, como um autorretrato de Arthur Timótheo da Costa, de 1908 – a pintura foi a primeira obra da Pinacoteca de um artista negro, doada em 1956.

Também é lembrada a gestão de Emanoel Araújo, atual diretor do Museu Afro Brasil e primeiro diretor negro da Pinacoteca. O recorte inclui ainda as doações e aquisições mais recentes, como uma instalação do baiano Rommulo Vieira Conceição, adquirida em novembro.

ONDE: Estação Pinacoteca. Lgo. Gal. Osório, 66, Luz, 3335-4990. QUANDO: 10h/17h30 (fecha 2ª). Inauguração: sáb. (12), 11h. Até 17/4/2016. QUANTO: R$ 6 (sáb., grátis).