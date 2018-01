Mostra no Pavilhão da Bienal reúne games e aparelhos clássicos de todas as gerações

Foto: Richard Kenworthy

Antes de conquistar a sala de casa e a simpatia das crianças (e dos adultos), os videogames ocupavam mais espaço do que uma geladeira. Hoje, contam com tecnologias cada vez mais sofisticadas. Essa evolução pode ser vista na mostra A Era dos Games, que chega ao Pavilhão da Bienal com os principais consoles e títulos de todas as gerações.

“A mostra foi feita para toda a família e mesmo quem não quiser jogar poderá conferir ilustrações, ler sobre a evolução dos games ou só admirar a variedade e o desenvolvimento da estética deles”, avalia Neil McConnon, curador da mostra.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Todos os jogos poderão ser testados e as visitas têm horários de entrada definidos – as sessões (são seis por dia) ocorrem a cada 90 minutos. Humberto Abdo

CURIOSIDADES

+ Mais de 150 jogos eletrônicos integram a mostra, com clássicos como ‘Pong’, lançado em 1972, e ‘Spacewar’, um dos primeiros games de computador, feito por estudantes em 1961.

+ Projeto do Barbican Centre, de Londres, a exposição levou dois anos para ser planejada. E é dividida em 13 seções temáticas, que exploram cerca de seis décadas da cronologia dos games.

+ A mostra já foi visitada por quase 4 milhões de pessoas e percorreu cidades de 25 países. Em versão ampliada no Brasil, ela inclui games de última geração e títulos nacionais.

ONDE: Pavilhão da Bienal. Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 3, 4933-6661.

QUANDO: Inauguração: 4ª (16). 11h/20h (fecha 2ª). Até 12/11.

QUANTO: R$ 40.