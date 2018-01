Mostra no CCBB exibe vilões memoráveis do cinema nacional

A Vilania no Cinema Brasileiro, mostra realizada pelo CCBB a partir de 4ª (6), explora a figura do vilão nos filmes. Na programação, estão longas como ‘O Som ao Redor’ (2012), de Kleber Mendonça Filho; ‘Os Sete Gatinhos’ (1980), de Neville d’Almeida; e ‘Os Inconfidentes’ (1972; foto), de

Joaquim Pedro de Andrade. O evento inclui, ainda, duas masterclasses sobre o assunto, ministradas por Hernani Heffner, especialista em história do cinema.

4ª (6)

15h – Cidade Oculta (1986), de Chico Botelho.

17h30 – Os Sete Gatinhos (1980), de Neville d’Almeida.

19h30 – Curtas, de vários diretores.

5ª (7)

15h – O Ébrio (1927), de Jota Soares.

17h30 – Porto das Caixas (1962), de Paulo César Saraceni.

19h30 – Cidade de Deus (2002), de Fernando Meirelles e Kátia Lund.

Serviço: Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB). R. Álvares Penteado, 112, Centro, metrô São Bento, 3113-3651. R$ 10.