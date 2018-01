Mostra no Belas Artes resgata cinema russo recente

Realizada no Caixa Belas Artes, a partir de 5ª (14), a Mostra de Cinema Russo Contemporâneo exibe 13 filmes representativos do período da Perestroika e dos últimos 20 anos da produção do país.

Na seleção, títulos como ‘Penitência’ (1984, foto), de Tengiz Abuladze, que se desenvolve a partir da morte do prefeito de uma cidade na Geórgia. Confira, a seguira, a programação da semana.

5ª (13)

16h – Querida Elena Sergueevna (1988), de Eldar Ryazanov.

18h30, Penitência(1984), de Tengiz Abuladze.

Serviço: Caixa Belas Artes. R. da Consolação, 2.423, metrô Paulista, 2894-5781. R$ 10/R$ 5. Até 27/1