Mostra na Estação Pinacoteca e homenagem a Antonio Candido estão entre as inaugurações da semana

Ocupação Antonio Candido

A exposição celebra o centenário do crítico literário. Com acervos dele e de Gilda de Melo e Souza, apresenta fotos, objetos e estudos para obras como ‘Formação da Literatura Brasileira’. Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. Inauguração: 4ª (23). 9h/20h30 (sáb., dom. e fer., 11h/20h; fecha 2ª). Grátis. Até 12/8.

Mínimo, Múltiplo, Comum

A coletiva tensiona as definições de arte moderna, popular e contemporânea ao reunir obras de seis artistas de diferentes gerações: Amadeo Lorenzato (1900-1995), Chen Kong Fang (1931-2012), Eleonore Koch (1926), Marina Rheingantz (1983), Patricia Leite (1955) e Vânia Mignone (1967). A curadoria é de José Augusto Ribeiro. Pina Estação. Lgo. Gal. Osório, 66, metrô Luz, 3335-4990. Inauguração: sáb. (19), 11h. 10h/18h (fecha 3ª). Grátis. Até 17/9.

Arte Atual Festival 2018

A mostra, que marca a participação do Instituto Tomie Ohtake no Festival Path, traz o conceito matemático de prova por contradição ou redução ao absurdo. Com curadoria de Paulo Miyada, reúne jovens artistas como Arthur Chaves, Carolina Caliento e Paul Setubal. R. Coropés, 88, Pinheiros, 2245-1900. Inauguração: sáb. (19). 11h/20h (fecha 2ª). Grátis. Até 3/6.

Marcia de Moraes

Na individual ‘História do Olho’, a artista apresenta cinco colagens, dez esculturas de cerâmica e uma instalação formada por 15 metros contínuos de desenhos. Imagens como línguas, dentes, ovos e cordões umbilicais aparecem nas obras. Galeria Leme. Av. Valdemar Ferreira, 130, Butantã, 3093-8184. Inauguração: sáb. (19), 13h. 10h/19h (sáb., 10h/17h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 23/6.

Mira Schendel: Sarrafos e Pretos e Brancos

Na mostra, são exibidas pinturas e outras obras feitas sobre papel de arroz japonês. São criações pertencentes a diferentes séries da artista, como ‘Sarrafos’, de 1987, e ‘Black and White’, desenvolvida a partir de 1985. Galeria Bergamin & Gomide. R. Oscar Freire, 379, Jd. Paulista, 3853-5800. Inauguração: 4ª (23). 10h/19h (sáb., 10h/15h; fecha dom.). Grátis. Até 23/6.

Desmedida

A coleiva reúne trabalhos que abordam o interior do Brasil em contraste com o desenvolvimento das grandes metrópoles. São exibidas obras de nomes como André Penteado, Regina Parra e Tuca Vieira. Zipper Galeria. R. Estados Unidos, 1.494, Jd. América, 4306-4306. Inauguração: hoje (18). 10h/19h (sáb., 11h/17h; fecha dom.). Grátis. Até 16/6.

Ismaïl Bahri

Exibida em 2017 no Jeu de Paume, de Paris, a mostra traz uma seleção de vídeos do franco-tunisiano. Memória, território e pertencimento são alguns dos temas explorados pelo artista. Espaço Cultural Porto Seguro. Al. Barão de Piracicaba, 610, Campos Elísios, 3226-7361. Inauguração: 4ª (23). 10h/19h (dom. e fer., 10h/17h; fecha 2ª). Grátis. Até 22/7.

Luiz Cavalli

‘De Tudo um Pouco’ propõe uma retrospectiva da produção do artista, com pinturas e fotografias criadas desde a década de 1970. In Gallery Arte e Design. R. Dr. Melo Alves, 138, Cerqueira César, 2659-0630. Inauguração: 3ª (22). 10h/19h (fecha sáb. e dom.). Grátis. Até 4/6.

Marcelo Magnani

Nas imagens expostas em ‘Ausência’, o fotógrafo busca explorar aquilo que, pela ação do homem ou do tempo, está ausente– como paisagens ou espaços abandonados. Unibes Cultural. R. Oscar Freire, 2.500, metrô Sumaré, 3065-4333. Inauguração: 6ª (18). 10h/19h (fecha dom.). Grátis. Até 16/6.

Paço das Artes

A instituição leva ao MIS duas mostras. ‘Superficções’, de Guerreiro do Divino Amor, exibe vídeos e publicações como folders e livretos em que investiga a construção do território e do imaginário coletivo. ‘Bermúdez: se Extinguen las Fieras?’, de Flavia Mielnik, conta, de forma não cronológica, a história do povoado argentino de Bermúdez, por meio de objetos, textos e imagens. MIS. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. Inauguração: sáb. (19). 12h/21h (dom. e fer., 11h/20h; fecha 2ª). Grátis. Até 8/7.

Paula Scamparini

Com fotografias e instalações, a mostra ‘Barco Sobre Lona’ apresenta reflexões da artista a respeito de polarizações políticas e desigualdades sociais. R. Wisard, 397, V. Madalena, 3034-3825. Inauguração: 3ª (22). 10h/19h (sáb., 11h/ 17h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 8/6.

Rosana Côrte-Real Pagura

A mostra ‘Morada’, com curadoria de Marcelo Salles, reúne pinturas em pequenos formatos, de óleo sobre tela e sobre papel, nas quais a artista explora aspectos de seu cotidiano. Casa Contemporânea. R. Capitão Macedo, 370, V. Mariana, 2337-3015. Inauguração: sáb. (19). 14h/19h (sáb., 11h/17h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 23/6.

Sagrado Marfim: O Avesso do Avesso

Com curadoria de Jorge Lúzio e Maria Inês Lopes Coutinho, a mostra propõe reflexões acerca do uso do marfim em 53 peças do acervo do museu. Museu de Arte Sacra. Av. Tiradentes, 676, metrô Tiradentes, 3326-5393. Inauguração: sáb. (19). 9h/17h (fecha 2ª). R$ 6 (sáb., grátis). Até 5/8.