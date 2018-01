Companhia do Tijolo é uma das participantes do evento

A Mostra Latino-americana de Teatro de Grupo chega à sua 10ª edição. No festival, que começa hoje (30) e se estende até 8/11, serão 12 espetáculos: quatro internacionais e oito nacionais.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Uma novidade deste ano é a ampliação do número e dos locais de apresentações: estão previstas 52 sessões, em 11 espaços distintos da cidade, como o CCSP, a Praça Roosevelt e diversas unidades do CEU.

Entre os destaques da programação, estão ‘Ledores no Breu’, da Cia do Tijolo, a criação argentina ‘Fidel – Fidel, Conflicto en la Prensa’, obra do grupo El Bachin Teatro que investiga os meios de comunicação, e o espetáculo chileno ‘La Expulsion de los Jesuitas’, da Tryo Teatro Banda. Haverá ainda a leitura cênica de ‘Papa Highirte’, dirigida por Marco Antônio Rodrigues.

Hoje (30) a 8/11, diversos horários. Grátis.

LEIA MAIS | Confira a programação completa do evento