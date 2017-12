Mostra Internacional de Teatro traz espetáculos de vários países a SP

A 3ª MITsp (Mostra Internacional de Teatro de São Paulo) exibe dez espetáculos de diferentes países. E ainda há ingressos disponíveis para três deles: ‘100% São Paulo’, ‘A Carga’ e Cidade Vodu’

– Da Alemanha, vem um projeto de teatro transnacional que, aqui, foi batizado de 100% São Paulo (foto). A companhia Rimini Protokoll convida pessoas comuns, sem experiência prévia em teatro, para apresentar uma amostra do que parte da população da cidade onde se realiza a performance pensa sobre questões como a guerra e o aborto. Theatro Municipal. Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro. Dom. (6), 18h; 2ª (7), 20h. R$ 20. Ensaio aberto: sáb. (5), 19h. Grátis.

– O espetáculo representante do Congo é A Carga, coreografia dirigida por Faustin Linyekula. Grande contador de histórias, em sua primeira performance solo, o artista tenta aproximar o público da realidade de seu país, usando habilidades e histórias pessoais. Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro. 5ª (10) e 11/3, 20h; 12/3 e 13/3, 17h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

– Cidade Vodu, dirigido por José Fernando de Azevedo, da companhia Teatro de Narradores, aborda o recente fluxo migratório de haitianos para o Brasil, discutindo conflitos sociais e raciais. Vila Itororó. R. Pedroso, 238, Bela Vista. 2ª (7), 3ª (8) e 4ª (9), 20h. Grátis (retirar ingresso 1h antes). 10 a 13/3, 20h. R$ 20 (esgotado).

– O sul-africano Neo Muyanga une, em sua performance Revolting Music – Inventário das Canções de Protesto que Libertaram a África do Sul, o discurso político das músicas dos movimentos estudantis do Soweto ao repertório popular atual. CCSP. Sala Jardel Filho. R. Vergueiro, 1.000, Paraíso. Hoje (4) e sáb. (5), 21h; dom. (6), 20h.

Joël Pommerat participa desta MIT com uma releitura do conto de fadas Cinderela. A morte da mãe da Gata Borralheira, apenas uma citação na história dos irmãos Grimm, é o cerne dessa atual versão, que explora as relações entre culpa e tristeza. Auditório Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº. Hoje (4), 21h; sáb. (5), 16h.

Na coreografia Still Life, criação do grego Dimitris Papaioannou, a inspiração vem do mito de Sísifo – condenado a rolar, pela eternidade e sem sucesso, uma pedra. Na obra, o diretor propõe uma associação entre Sísifo e a classe trabalhadora contemporânea. Sesc Vila Mariana. R. Pelotas, 141. Hoje (4), sáb. (5) e 3ª (8), 21h; dom. (6), 18h.

– A segunda produção do evento assinada pelo francês Joël Pommerat é Ça Ira (foto), uma ficção política contemporânea inspirada na Revolução de 1789. As motivações do homem para buscar o poder e as novas práticas da democracia estão no horizonte do criador. Sesc Pinheiros. R. Paes Leme, 195. Hoje (4) e sáb. (5), 19h; dom. (6), 18h.

– Com três músicos dando suporte a um ator e dançarino, o espetáculo belga An Old Monk trata não apenas de um velho monge, como o nome sugere, mas também rende homenagens ao ícone do jazz Thelonious Monk. Sesc Bom Retiro. Al. Nothmann, 185. 4ª (9), 5ª (10), 11/3 e 12/3, 21h; 13/3, 18h.

– A Tragédia Latino-Americana foi concebida como uma das partes do novo projeto do diretor Felipe Hirsch com os Ultralíricos – e pretende levar aos palcos fragmentos, trechos e adaptações de obras da literatura do continente. Sesc Consolação. R. Dr. Vila Nova, 245. 4ª (9) a 12/3, 19h30; 13/3, 18h

– Com o espetáculo (A)polônia (foto), o diretor polonês Krzysztof Warlikowski investiga a história por trás do sacrifício e do ato de desistir de si mesmo pelo outro, baseado em diversos textos e personagens mitológicos transferidos para o contexto atual. Sesc Pinheiros. R. Pais Leme, 195. 11/3 e 12/3, 19h; 13/3, 18h.

QUANDO: Hoje (4) a 13/3, diversos horários. QUANTO: Grátis/R$ 20 (ingressos esgotados, exceto para sessões de ‘100% São Paulo, ‘A Carga’ e ‘Cidade Vodu’). Programação completa: http://mitsp.org/2016