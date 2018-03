Mostra Internacional de Cinema de São Paulo começa nesta 5ª (19)

Entre 5ª (19) e 1º/11, a 41ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo exibirá 394 filmes, de diversos países, em mais de 30 espaços da cidade – incluindo sessões ao ar livre.

Na edição deste ano, há homenagens a Paul Vecchiali (ganhador do prêmio Leon Cakoff), à cineasta belga Agnès Varda, ao ator Paulo José e ao realizador Alain Tainer (contemplado no Foco Suíça, programa voltado ao país).

As produções nacionais ganham destaque na Mostra Brasil.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na Perspectiva Internacional, uma boa leva de filmes trata da questão dos refugiados. Um deles é ‘Human Flow – Não Existe Lar Se Não Há Para Onde Ir’, de Ai Weiwei, que abre o evento nesta 5ª (19), às 19h, no Cinearte (Av. Paulista, 2.073, metrô Consolação, 3285-3696). O artista chinês também assina o cartaz oficial da Mostra.

Na 6ª (20), você confere aqui no Divirta-se uma reportagem especial com o melhor da 41ª Mostra.

DEZ DESTAQUES DO PRIMEIRO DIA DE EVENTO:

+ No espanhol A Maldita Primavera, que tem direção de Marc Ferrer, uma reptiliana é enviada à Terra para descobrir se a raça humana é uma ameaça ao restante das civilizações da galáxia. Cine Marabá. Av. Ipiranga, 757, metrô República, 5053-6881. 5ª (19), 12h30.

+ A amizade entre Paul, um camaronês que tenta chegar ao continente europeu, e um cineasta alemão é tema de Quando Paul Atravessou o Mar – Diário de um Encontro, dirigido por Jakob Preuss. Frei Caneca – Espaço Itaú. R. Frei Caneca, 569, Consolação, 4114-9707. 5ª (19), 13h30.

+ Fugindo de seu primeiro crime, Reynaldo Galíndez, cai no pátio da casa de Carlos Vargas, um segurança aposentado. Com direção de Santiago Esteves, A Educação do Rei aborda uma amizade improvável, que testará os limites entre sentimento e ética. Frei Caneca – Espaço Itaú. R. Frei Caneca, 569, Consolação, 4114-9707. 5ª (19), 13h30.

+ Dirigido por Alison Klayman, Ai WeiWei: Sem Perdão retrata a luta do principal artista chinês contemporâneo contra a rígida censura do país. Cinearte. Av. Paulista, 2.073, metrô Consolação, 3285-3696. 5ª (19), 17h.

+ Durante o inverno, no sul da França, o corpo de uma jovem é encontrado congelado em um fosso. Por meio de flashbacks e entrevistas, vemos os eventos que levaram à sua trágica morte. Os Renegados tem direção da polonesa Agnès Varda. Reserva Cultural. Av. Paulista, 900, metrô Trianon-Masp, 3287-3529. 5ª (19), 15h50.

+ Sem Data, Sem Assinatura conta a história de um patologista forense que, após provocar um acidente de trânsito, precisa enfrentar um dilema: ele foi o responsável pela morte de um garoto de oito anos ou a criança morreu envenenada no hospital? A direção é do iraniano Vahid Jalilvand. Frei Caneca – Espaço Itaú. R. Frei Caneca, 569, Consolação, 4114-9707. 5ª (19), 17h10.

+ Na retrospectiva sobre o diretor suíço Alain Tanner, Jonas que Terá Vinte e Cinco Anos no Ano 2000 é um dos destaques. O filme conta a história de oito amigos que, em 1968, acreditam que finalmente o idealismo dos protestos de sua geração terá consequências. Cinesesc. R. Augusta, 2.075, metrô Consolação, 3087-0500. 5ª (19), 18h30.

+ Um taxista de Seul é contratado por um jornalista estrangeiro para levá-lo até a cidade de Gwangju. Ao chegar lá, eles se deparam com o lugar tomado pelo governo militar. Este é o ponto de partida para O Motorista de Táxi, filme de Jang Hoon. Cine Marabá. Av. Ipiranga, 757, metrô República, 5053-6881. 5ª (19), 20h.

+ O Estrangulador, exibido na retrospectiva do francês Paul Vecchiali, narra a história de Emile. Depois de ver uma mulher sendo morta na infância, o rapaz torna-se um serial killer fetichista. Ele só mata mulheres que pareçam tristes. Frei Caneca – Espaço Itaú. R. Frei Caneca, 569, Consolação, 4114-9707. 5ª (19), 21h05.

+ Em Três Anúncios para um Crime, com direção de Martin McDonagh, Mildred Hayes é uma mulher de luto pela morte da filha. Após meses sem que o assassinato da garota seja solucionado pela polícia, ela decide se vingar por conta própria. Frei Caneca – Espaço Itaú. R. Frei Caneca, 569, Consolação, 4114-9707. 5ª (19), 21h40.