Mostra homenageia 75 anos do nascimento de Bruce Lee

O Festival Bruce Lee | 75 Anos exibe, no Cinearte, cópias digitais restauradas de quatro filmes em que Lee atua como protagonista. 6ª (27), dia do aniversário do famoso ator de longas de artes marciais, ‘A Fúria do Dragão’ (1972, foto acima), de Wei Lo, é exibido. Além dos longas, será exibido o documentário ‘Bruce Lee em Suas Próprias Palavras’ (1998), de John Little, e, no saguão do Conjunto Nacional, haverá uma exposição com fotos, documentos e pôsteres.

Programação:

6ª (27):

17h30 – ‘A Fúria do Dragão’ (1972), de Wei Lo.

19h30 – ‘A Fúria do Dragão’ (1972), de Wei Lo.

Sáb. (28):

17h30 – ‘Bruce Lee em Suas Próprias Palavras‘ (1998), de John Little, seguido de mesa de debates

19h30 – ‘O Dragão Chinês’ (1971), de Wei Lo.

21h30 – ‘A Fúria do Dragão’ (1972), de Wei Lo.

Dom. (29)

17h30 – ‘Jogo da Morte’ (1978), de Robert Clouse e Bruce Lee.

19h30 – ‘O Vôo do Dragão’ (1972), de Bruce Lee.

30 DE NOVEMBRO (Segunda)

17h30 – ‘O Vôo do Dragão’ (1972), de Bruce Lee.

19h30 – ‘O Vôo do Dragão’ (1972), de Bruce Lee.

1 DE DEZEMBRO (Terça)

17h30 – ‘Jogo da Morte’ (1978), de Robert Clouse e Bruce Lee.

19h30 – ‘Jogo da Morte’ (1978), de Robert Clouse e Bruce Lee.

2 DE DEZEMBRO (Quarta)

17h30 – ‘A Fúria do Dragão’ (1972), de Wei Lo.