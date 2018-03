Mostra fotográfica de Dulce Soares é uma das inaugurações da semana

Celso Filho

Foto: Dulce Soares/divulgação

A partir de sábado (30), o Instituto Moreira Salles visita obras de seu acervo para apresentar o olhar da carioca Dulce Soares sobre a cidade de São Paulo. Com curadoria de Valentina Tong, ‘Vitrines e Fachadas’ reúne 160 fotografias da artista, divididas em dois ensaios dos anos 1970.

A série ‘Barra Funda’, de 1977, foi resultado de um projeto de documentação da capital, comissionado na época pelo governo estadual. Nos registros, Dulce contrasta a ascensão das indústrias no bairro e as fachadas de casarões e prédios do início do século 20.

Já ‘Vestidos de Noiva’, de 1978, é um retrato da Rua São Caetano, na região da Luz, conhecida como a ‘Rua das Noivas’. Na abertura, às 11h, haverá visita guiada com a artista e a curadora.

ONDE: IMS. R. Piauí, 844, Higienópolis, 3825-2560. QUANDO: 13h/19h (sáb., dom. e fer., 13h/18h; fecha 2ª). Inauguração: sáb. (30). Até 20/11. QUANTO: Grátis.

Confira outras inaugurações da semana:

#DI# Pichar é Humano

Com curadoria de Sérgio Miguel Franco, documentos e fotografias lembram o trabalho de Edmilson Macena de Oliveira, o #DI#, famoso pixador dos anos 1990. Também, no dia 27/8, é exibido um documentário sobre o artista, com direção de Bruno Rodrigues. A7MA. R. Harmonia, 95B, V. Madalena, 2361-7876. 11h/20h (fecha dom.). Grátis. Até 27/8.

Cartas ao Prefeito: São Paulo

Projeto da Storefront for Art and Architecture, a mostra, que já passou por outros países, reúne cartas de arquitetos ao prefeito, com opiniões e ideias sobre a cidade. No Brasil, participam nomes como Agnaldo Farias, Carlito Carvalhosa e Guilherme Wisnik. Pivô. Ed. Copan. Av. Ipiranga, 200, lj. 54, Centro, 3255-8703. 13h/20h (sáb., 13h/19h; fecha dom. e 2ª). Inauguração: sáb. (30), 15h/19h. Grátis. Até 27/8.

Foto: Mário Cravo Neto/divulgação

Mário Cravo Neto

Da cultura baiana (acima) às paisagens de Nova York, uma retrospectiva reúne séries consagradas do fotógrafo (1947-2009). A mostra também traz registros do artista, feitos por Vicente Sampaio. Galeria Marcelo Guarnieri. Al. Lorena, 1.966, Jd. Paulista, 3063-5410. 10h/19h (sáb., 10h/17h; fecha dom.). Inauguração: sáb. (30), 13h. Grátis. Até 27/8.

Luiz Sôlha

Em ‘Cineramas’, o artista apresenta 14 pinturas recentes. Nelas, Sôlha retrata o movimento das ondas na Praia de Ipanema, no Rio. Dconcept Escritório de Arte. Al. Lorena, 1.257, Jd. Paulista, 3085-5006. 11h/19h (sáb., 11h/15h; fecha dom. e 2ª). Inauguração: sáb. (30), 12h. Grátis. Até 27/8.

O que Vem com a Aurora

Na mostra, o curador Bernardo Mosqueira apresenta visões de 20 artistas para a criação de um mundo diferente. Estão reunidas obras de nomes como Vivian Caccuri e Carlos Motta, que estarão na 32ª Bienal. Casa Triângulo. R. Estados Unidos, 1.324, Jd. América, 3167-5621. 11h/19h (fecha dom. e 2ª). Inauguração: sáb. (30), 12h. Grátis. Até 27/8.