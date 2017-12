Mostra expõe coleção de arte contemporânea de Sérgio Carvalho

Foto: Vicente de Mello/divulgação

Inaugurada nesta quinta-feira, 4, a mostra Vértice expõe cerca de 200 obras do acervo de arte contemporânea do colecionador Sérgio Carvalho. Com curadoria de Marília Panitz, Marisa Mokarzel e Polyanna Morgana, a exposição ocupa o Centro Cultural Correios até 27 de março.

+ Veja outras mostras em cartaz em São Paulo

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As criações expostas foram selecionadas da coleção de mais de mil peças de Carvalho – entre pinturas, fotografias, vídeos, esculturas, desenhos e instalações. Com foco na produção brasileira, estão reunidos nomes de destaque no País, como José Rufino (foto), Berna Reale, Nelson Leirner e Antonio Dias.

Centro Cultural Correios. Av. São João, s/nº, Vale do Anhangabaú, 3227-9461. 11h/17h (fecha 2ª). Grátis. Até 27/3.