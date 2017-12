Mostra explora proximidade entre artes cênicas e visuais

Foto: Loek ven der Klis/divulgação

Um encontro entre as artes cênicas e visuais é a proposta da mostra Desenhos de Cena #1, que inaugura nesta sexta-feira (15), no Sesc Pinheiros. Para encontrar pontos que aproximam as duas linguagens, a curadora Aby Cohen reuniu obras de 16 artistas de oito países.

A mostra é dividida em dois eixos. No primeiro, objetos apresentam o repertório dos artistas. Em outro, foram montadas instalações e videoinstalações. Nelas, é possível visitar, por exemplo, ‘No Ar’, de Laura Vinci. Abordando questões sobre tempo, a artista usa um sistema de vapor para criar uma névoa que envolve a sala.

Em um documentário, também será apresentado trabalho do holandês Theo Jansen, que constrói curiosas máquinas que se movem com o vento, como na foto acima.

ONDE: Sesc Pinheiros. R. Paes Leme, 195, 3095-9400. QUANDO: 10h30/21h30 (sáb., 10h30/21h; dom. e fer., 10h30/18h30; fecha 2ª). Inauguração: 6ª (15). Até 10/7. QUANTO: Grátis.