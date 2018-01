Mostra do Caixa Belas Artes homenageia Orson Welles

Em homenagem ao cineasta americano Orson Welles, o Caixa Belas Artes realiza, a partir de hoje (22), a Mostra

Centenário Orson Welles. Até 27/5, serão exibidas 12 cópias restauradas de seus filmes. Hoje, às 18h30, o público é saudado por Oja Kodar, parceira de Welles nos últimos 25 anos de vida do diretor, roteirizando e produzindo filmes com ele. Ela também participa de um bate-papo após a exibição de ‘Verdades e Mentiras’ (1973), em que atuou, no sábado (23), às 18h30. Programação completa: http://oesta.do/orso100



Cidadão Kane

Lançado em 1941, o longa de estreia de Welles ganhou o Oscar de melhor roteiro original, além da fama de ‘um dos melhores filmes do mundo’, por suas inovações nos enquadramentos e nas técnicas narrativas. Orson interpreta Charles Kane, um magnata da imprensa sensacionalista. Hoje (22), 20h30; dom. (24), 18h; 4ª (27), 18h30.

A Dama de Shanghai

Welles é Michael, um marinheiro que se apaixona por Elsa (Rita Hayworth). Ele aceita a proposta de Arthur (Everet Sloane), marido dela, para trabalhar em seu iate durante uma viagem do casal. Sáb. (22), 21h; 3ª (26), 18h30.

A Marca da Maldade

Ambientado na fronteira dos EUA com o México, o noir traz Welles, irreconhecível devido à maquiagem, como um detetive sisudo que investiga a o narcotráfico. Hoje (22), 18h30; 2ª (25), 18h30; 4ª (27), 20h30.

Mr. Arkadin

Guy Van Stratten (Robert Arden) se vê no local do assassinato de Bracco (Gregoire Aslan). Antes de morrer, ele lhe sussurra dois nomes ‘valiosos’, um deles o de Arkadin (Orson Welles). Hoje (22), 16h30; 2ª (25), 20h30.