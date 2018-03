Mostra dedicada a Francisco Brennand está entre as inaugurações da semana

A mostra Francisco Brennand – Mestre dos Sonhos percorre a produção do artista plástico pernambucano, conhecido por sua ligação com a arte sincrética. Com curadoria de Rose Lima, a exposição reúne cerâmicas, pinturas e desenhos que evidenciam temas como mitologia, sexualidade e divindade. São trabalhos que atravessam toda a trajetória de Brennand, hoje com 90 anos de idade.

Da técnica que lhe rendeu notoriedade, a cerâmica, são expostas criações como ‘La tour de Babel’, de 1975, e ‘Pelicano’, de 1988. A ambientação propõe uma imersão na Oficina Cerâmica Francisco Brennand, em Recife. Para isso, há fotos em profundidade de ambientes do local, além de sonorização com cantos gregorianos, som marcante do ateliê.

ONDE: Caixa Cultural. Pça. da Sé, 111, Centro, 3321-4400. QUANDO: Inauguração: dom. (15). 9h/19h. Até 17/12. QUANTO: Grátis.

CONFIRA OUTRAS INAUGURAÇÕES

José Pancetti

Com 45 pinturas, a Galeria Almeida e Dale exibe mostra dedicada ao modernista (foto), que costumava retratar paisagens tipicamente brasileiras. Com curadoria de Denise Mattar, a exposição traz ainda fotos, manuscritos e cartas do artista. R. Caconde, 152, Jd. Paulista, 3882-7120. Inauguração: 4ª (18). 10h/18h (sáb., 10h/13h; fecha dom.). Grátis. Até 9/12.

Levantes

Idealizada pelo instituto Jeu de Paume, de Paris, a mostra aborda atos populares a partir de cerca de 200 obras garimpadas pelo curador Georges Didi-Huberman. Entre os artistas, estão Graciela Sacco e Eduardo Gil. Sesc Pinheiros. R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Inauguração: 5ª (19). 10h30/ 21h30 (sáb., 10h/21h; dom.,10h/18h30; fecha 2ª). Grátis. Até 28/1/2018.

MAB-Faap

O museu recebe duas mostras. A 49ª Anual de Arte reúne 27 trabalhos de alunos da Faap, selecionados por uma comissão de artistas e professores. Já ’70+30′, comemorativa dos 70 anos da instituição, exibe oito trabalhos, também de alunos, ligados a temas como inovação. R. Alagoas, 903, Higienópolis, 3662-7198. Inauguração: 4ª (18). 10h/19h (sáb. e dom. e fer., até 18h). Grátis. Até 10/12 (49ª Anual de Arte, até 17/12).

Pina (i.m.)

A mostra exalta o trabalho da coreógrafa Pina Bausch a partir de 26 pinturas de óleo sobre tela feitas pelo alemão Helmut C. Schippers. Centro Universitário Maria Antonia. R. Maria Antonia, 258 e 294, V. Buarque, 3123-5200. Inauguração: 4ª (18). 10h/18h (fecha sáb., dom. e 2ª). Grátis. Até 27/1/2018.

Sandra M.

‘Contemplação’ exibe 14 obras de óleo sobre tela, que abordam cenas do cotidiano, com retratos de pessoas, animais e paisagens. Galeria de Arte Joh Mabe. Av. Brig. Luís Antonio, 4.225, Jd. Paulista, 3885-7140. Inauguração: 4ª (18). 10h/18h (sáb., até 14h; fecha dom.). Grátis. Até 5/11.

Vermelho

A galeria recebe ‘Mamihlapinatapai’, individual de Cadu, com pinturas, desenhos e uma instalação que teve como objeto de pesquisa a própria equipe do espaço. Paralelamente, recebe a Ocupação Silvia Cintra + Box 4, com obras de artistas representados pela galeria carioca. Entre eles, Nelson Leirner, Maria Klabin e Omar Salomão. R. Minas Gerais, 350, Higienópolis, 3138-1520. Inauguração:

4ª (18). 10h/19h (sáb., 11h/17h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 12/11.