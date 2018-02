Mostra de Nuno Ramos é uma das inaugurações da semana

Foto: Mauro Restife/Divulgação

Em sua maioria inéditas, mais de 20 obras do multiartista paulistano Nuno Ramos ganham mostra na Estação Pinacoteca, a partir deste sábado (29). A curadoria é de Lorenzo Mammì.

A exposição ‘Houyhnhnms’ reúne pinturas, desenhos, vídeos, relevos e esculturas, entre experimentações recentes e releituras. Nas cinco pinturas expostas, por exemplo, Ramos faz uso de tintas com vaselina – material utilizado pelo artista em criações dos anos 1980.

Já nos grandes relevos, ele explora materiais como placas de metal, peças de plástico e pedaços de madeira.

A mostra ainda exibe sete desenhos de uma série inspirada em Proteu – divindade da mitologia grega que possuía o dom da vidência.

ONDE: Estação Pinacoteca. Lgo. Gal. Osório, 66, Luz, 3335- 4990. QUANDO: 10h/18h (fecha 2ª). Inauguração: sáb. (29), 11h. Até 15/11. QUANTO: Grátis.

Veja outras inaugurações da semana:

Foto: Eduardo Viveiros de Castro/Divulgação

+ O antropólogo Eduardo Viveiros de Castro é lembrado por seu trabalho como fotógrafo numa grande mostra no Sesc Ipiranga, a partir deste domingo, 30. São expostas cerca de 400 imagens que percorrem sua carreira – dos projetos com o cineasta Ivan Cardoso às pesquisas na Amazônia (foto acima). A exposição também conta com uma programação paralela na unidade. Sesc Ipiranga. R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. 7h30/21h30 (sáb., 10h/21h30; dom., 10h/17h30; fecha 2ª). Inauguração: dom. (30). Grátis. Até 29/11.

+ O silêncio e suas possibilidades são o mote de Atributos do Silêncio. Com curadoria de Felipe Scovino, o tema é abordado por 15 artistas – entre eles, Waltercio Caldas, Leonilson e Brígida Baltar. Galeria Bergamin & Gomide. R. Oscar Freire, 379, lj. 1, Jd. Paulista, 3853-5800. 11h/19h (sáb., 11h/15h; fecha dom.). Inauguração: sáb. (29), 11h. Grátis. Até 25/9.

+ Do clássico ao contemporâneo, Nelson Leirner homenageia grandes nomes da história da arte em 72 obras. Nas criações, ele faz releituras de nomes como Leonardo da Vinci, Marcel Duchamp (foto abaixo) e Yayoi Kusama. Galeria Vermelho. R. Minas Gerais, 350, Consolação, 3138-1520. 10h/19h (sáb., 11h/17h; fecha dom. e 2ª). Inauguração: 3ª (1º), 20h. Grátis. Até 3/10.

Foto: Divulgação

Dubes Sonego. Em janeiro, o jornalista e fotógrafo esteve em Cuba para registrar a vida no país e o panorama com a perspectiva da reaproximação diplomática com os EUA. Ele apresenta 16 dessas imagens em ‘Cuba – Ruínas e Mitos’. Escola da Cidade (FAU-USP). R. Gal. Jardim, 65, V. Buarque, 3258-8108. 9h/20h (sáb., 9h/18h; fecha dom.). Inauguração: 3ª (1º). Grátis. Até 15/9.

Éder Oliveira. O artista paraense expõe desdobramentos de sua pesquisa apresentada na 31ª Bienal de São Paulo. Na época, ele criou um mural com rostos de anônimos que estamparam as páginas policiais de jornais populares de Belém. Agora, ele traz dez obras inéditas, entre pinturas, objetos e fotografias. Oliveira estará presente na abertura, no sábado (29). Blau Projects. R. Fradique Coutinho, 1.464, V. Madalena, 3467-8819. 11h/19h (fecha dom. e 2ª). Inauguração: sáb. (29), 12h. Grátis. Até 3/10.

Fernanda Rappa. A mostra ‘16’39’’, Extinção do Reino Deste Mundo’ é resultado de um projeto da artista no interior da Paraíba. Em fotografias, instalações, vídeos e objetos, ela aborda a luta dos agricultores da região na preservação de sementes crioulas – resistentes ao clima árido. CCSP. R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. 10h/20h (sáb. e dom., 10h/18h; fecha 2ª). Inauguração: 4ª (2). Grátis. Até 1º/11.

Jandyra Waters. Do figurativo à abstração, a mostra percorre a produção da artista e escritora desde 1957. Com curadoria de Denise Mattar, estão reunidas 45 obras, além de alguns de seus poemas. Galeria Almeida e Dale. R. Caconde, 152, Jd. Paulista, 3887-7130. 10h/18h (sáb., 10h/ 14h; fecha dom.). Inauguração: hoje (28). Grátis. Até 23/9.

LabMIS 2014. A mostra reúne trabalhos de cinco artistas do programa de residência do MIS. São eles: Marcelo Fontana, Letícia Simões, Ricardo Marques, Karolina Ziulkoski e Dulphe Pinheiro Machado. MIS. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. 12h/21h (dom., 11h/ 19h; fecha 2ª). Inauguração: 4ª (2). Grátis. Até 11/9.

Leandro Menezes. O artista mineiro apresenta 11 obras pelo programa Nova Fotografia 2015. Nas imagens em preto e branco, Menezes explora técnicas de impressão em papéis artesanais. MIS. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. 12h/21h (dom., 11h/19h; fecha 2ª). Inauguração: 5ª (3), 19h30. Grátis. Até 18/10.

Releituras da Natureza-morta. Como o próprio nome indica, a mostra reúne releituras contemporâneas do gênero artístico. Com curadoria de Ligia Canongia, são expostas criações de 13 artistas – entre eles, Waltercio Caldas, Carlito Carvalhosa e Vera Chaves Barcellos. Carbono Galeria. R. Joaquim Antunes, 59, Jd. Paulistano, 4564 8400. 10h/19h (sáb., 11h/15h; fecha dom.). Inauguração: sáb. (29). Grátis. Até 31/10.

Victor Brecheret. Oito relevos do artista estão na mostra ‘Mulheres no Universo de Brecheret’. São painéis de mármore retratando figuras femininas. As obras pertenciam ao antigo edifício do Banco Cruzeiro do Sul, no centro da cidade. MuBE. Av. Europa, 218, Jd. Europa, 2594-2601. 10h/ 19h (fecha 2ª). Inauguração: 5ª (3). Grátis. Até 29/10.