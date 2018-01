Mostra de fotografias de Mauro Restiffe está entre as inaugurações da semana em São Paulo

Com 143 fotografias inéditas, a mostra ‘Álbum’ traça um panorama da produção de Mauro Restiffe desde o fim dos anos 1980. Os trabalhos do fotógrafo paulista são marcados pelo uso da técnica analógica. Nesta retrospectiva, que tem curadoria de Rodrigo Moura, as imagens são apresentadas sob três recortes.

‘Paisagens e Multidões’ reúne fotografias em que o artista explora o gênero paisagístico; ‘Álbum’ traz cenas cotidianas de família; e ‘Enquadramentos e Construções’ tem o espaço urbano como tema principal. A mostra reúne ainda 25 pinturas dos acervos do Masp e da Pinacoteca. Obras de nomes como Almeida Júnior, Menotti Del Picchia e Hélio Oiticica aparecem em diálogo com as imagens de Restiffe.

ONDE: Estação Pinacoteca. Lgo. Gal. Osório, 66, Luz, 3335- 4990. QUANDO: Inauguração: sáb. (5), 11h. 10h/17h30 (fecha 3ª). Até 6/11. QUANTO: R$ 6 (sáb., grátis). Agosto: 4ª, grátis.

CONFIRA OUTRAS INAUGURAÇÕES

Geórgia Kyriakakis

A mostra ‘Expedição ao Deserto’ reúne 27 imagens de São Paulo feitas pela fotógrafa Geórgia Kyriakakis. Ela retrata áreas normalmente movimentadas quando estão vazias, devido a eventos como feriados e tensões políticas. Instituto Tomie Ohtake. Av. Brig. Faria Lima, 201, Pinheiros, 2245-1900. Inauguração: dom. (6). 11h/20h (fecha 2ª). Grátis. Até 17/9.

Conceição dos Bugres

Nascida no Rio Grande do Sul, mas radicada no Mato Grosso, Conceição dos Bugres inspirava-se no mundo indígena para criar suas esculturas. Com curadoria de Miguel Chaia, a mostra traz diferentes facetas de suas obras. Galeria Estação. R. Ferreira de Araújo, 625, Pinheiros, 3813-7253. Inauguração: 6ª (4). 11h/19h (sáb., até 15h; fecha dom.). Grátis. Até 7/10.

2ª Mostra Bienal Caixa de Novos Artistas

O projeto reúne 30 artistas de diversos estados brasileiros. São obras em diferentes suportes, de nomes como Marcela Antunes, José Viana e Lucas Lugarinho Braga. Caixa Cultural. Pça. da Sé, 111, Centro, 3321-4400. Inauguração: sáb. (5), 11h. 9h/19h (fecha 2ª). Grátis. Até 1º/10.

Alexandra Ungern

Na mostra ‘Laços’, Ungern tensiona passado e presente com desenhos, objetos, fotografias, vídeos e pinturas de períodos distintos de sua carreira. Galeria Tato. R. Fradique Coutinho, 1.399, Pinheiros, 2389-1399. Inauguração: sáb. (5). 11h/19h (fecha dom.). Grátis. Até 26/08.

Christian Cravo

A mostra ‘Luz e Sombra’ traz 25 fotografias que o artista fez durante uma viagem por sete países africanos. Dan Galeria. R. Estados Unidos, 1.638, Jd. Paulista, 3083-4600. Inauguração: 2ª (7). 10h/18h (sáb., até 13h; fecha dom.). Grátis. Até 28/8.

Edu Cardoso

A mostra ‘#Recreio’ trata do universo infantil. Em 12 obras, Cardoso une pintura feita a óleo com o uso de lápis de cor, colagem e carvão. Luis Maluf Art Gallery. R. Peixoto Gomide, 1.887, Jd. Paulista, 2367-3437. Inauguração: 6ª (4). 11h/20h (sáb., até 18h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 31/8.

Gabriela Costa

Na mostra ‘Vibrações’, a artista plástica exibe 20 obras feitas com tinta acrílica sobre tela cortada, técnica que cria efeito de tridimensionalidade. Galeria Caribé. R. João Lourenço, 79, V. Nova Conceição, 3842-5135. Inauguração: 4ª (9). 10h/19h (sáb., até 13h; fecha dom.). Grátis. Até 26/8.

Galeria Jaqueline Martins

O espaço recebe duas mostras. Uma delas reúne objetos e instalações de Daniel de Paula. Outra, pinturas e instalações do italiano Riccardo Baruzzi . R. Dr. Cesário Mota Junior, 443, V. Buarque, 2628-1943. Inauguração: sáb. (5), 12h. 10h/19h (sáb., 12h/17h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 9/9.

A Imagem e a Literatura Latino Americana

Com curadoria de Altina Felício, a mostra reúne obras de 20 artistas plásticos e de 18 escritores, para traçar um panorama da interação das culturas latino-americanas entre os séculos 19 e 20. Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin. R. da Biblioteca, s/nº, V. Universitária, 2648-0841. Inauguração: 6ª (4). 9h/18h (fecha sáb. e dom.). Grátis. Até 23/9

Luciana Brito Galeria

Em parceria com a galeria italiana T Twoninethree, o espaço traz obras de Claire Fontaine, Fabian Herkenhoener, Martin Soto Climent e Tris Vonna-Michell. A mostra aborda a relação entre os conceitos de autoria e objetos ready-made. Av. 9 de Julho, 5.162, Jd. Europa, 3842-0634. Inauguração: 3ª (8). 10h/19h (sáb., 11h/18h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 9/9.

Mariana Mauricio

A partir de colagens de utensílios encontrados na rua, a artista explora novos significados em simples objetos do cotidiano. Galeria Leme. Av. Valdemar Ferreira, 130, Butantã, 3093-8184. Inauguração: 4ª (9). 10h/19h (sáb., até 17h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 9/9.

Museu Afro Brasil

A exposição ‘Barroco Ardente e Sincrético’ reúne diversas manifestações do estilo em Portugal e no Brasil, com suas referências na cultura erudita e popular. Obras de Mestre Valentim e Aleijadinho integram a mostra. Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 10, V. Mariana, 3320-8900. Inauguração: 6ª (4). 10h/18h (fecha 2ª). R$ 6. Até 3/12.

Thomas Knoll

A mostra traz imagens de viagens feitas pelo fotógrafo que, junto com o irmão John Knoll, criou o Photoshop. MIS. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. Inauguração: sáb. (5). 11h/21h (sáb., 10h/ 22h; dom. e fer., 10h/20h; fecha 2ª). R$ 10. Até 20/8.