Mostra da Cinemateca exibe 19 longas clássicos do cinema francês

Em parceria com a Embaixada da França, a Cinemateca exibe 19 longas clássicos do cinema francês na mostra Clássicos Restaurados do Cinema Francês. Entre os títulos, exibidos em cópias digitais restauradas ou filme 35mm, estão ‘Carrossel da Esperança’ (1949), de Jacques Tati, ‘Desejos Proibidos’ (1953), de Max Ophüls e ‘Batedor de Carteiras’ (1959, foto), de Robert Bresson.

Confira, a seguir, a programação até 5ª (21).

6ª (15):

18h – Desejos Proibidos (1953), de Max Ophüls.

20h – 35 Doses de Rum (2008), de Claire Denis.

Sáb. (16):

18h – Os Olhos Sem Rosto (1960), de Georges Franju.

20h – Viagem à Lua (1908), de Georges Méliès, e Zero de Conduta (1933), de Jean Vigo.

21h – Beijos de Emergência (1989), de Philippe Garrel.

Dom. (17):

18h – Carrossel da Esperança (1949), de Jacques Tati.

20h – Os Guarda-chuvas do Amor (1964), de Jacques Demy.

5ª (21):

19h – Amores de Apache (1952), de Jacques Becker.

21h – Batedor de Carteiras (1959), de Robert Bresson.

Cinemateca. Lgo. Sen. Raul Cardoso, 207, metrô V. Mariana, 3512-6111. Grátis.