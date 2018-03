Mostra da Cia. Druw é uma das dicas infantis para o fim de semana

Foto: Silvia Machado/divulgação

Celso Filho

+ Com a dança, a Cia. Druw apresenta de forma lúdica grandes nomes da história da arte. O grupo promove mostra de seu repertório com quatro espetáculos: o primeiro é ‘Girassóis’ (acima), sobre Van Gogh, no sábado (23). Sesc Consolação. Teatro (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. A partir de sáb. (23). Sáb., 11h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis). Até 13/8.

Circo

Circo Zanni. Sob a direção de Domingos Montagner e Marcelo Lujan, a trupe faz curta temporada somente neste fim de semana. No espetáculo de variedades, uma banda acompanha a execução de números clássicos, como trapézio em balanço e equilíbrio em arame. 60 min. Rec. da produção: livre. Sesc Pinheiros. Teatro (1.010 lug.). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 6ª (22), 19h; sáb. (23), 15h e 19h; dom. (24), 17h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis).

Contação de histórias

Grimmistórias em Tons de Ouro. A atividade da contadora Tininha Calazans traz o universo das histórias fantásticas dos Irmãos Grimm. Rec. da produção: livre. Casa das Rosas. Av. Paulista, 37, metrô Brigadeiro, 3285-6986. Dom. (24), 15h. Grátis.

Especial

Fim de Semana em Família. Nesta edição, há oficina ‘Jogos Tradicionais do Mundo’ com a Caravana Lúdica, às 14h. Mais tarde, às 16h, a Cia. Truks apresenta o espetáculo ‘Acampatório’. Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. Sáb. (23) e dom. (24), 13h30/17h. Grátis.

Sarauzim. O projeto adapta o sarau para crianças. A atividade começa com um cortejo com o artista Rodrigo Ciríaco e o Coletivo Mesquiteiros. Rec. da produção: livre. Sesc Pinheiros. R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 6ª (22), 16h. Grátis.

Música

Banda Estralo – Estórias de Cantar. Projeto dos artistas Marcos Lucatelli e Luanda Eliza, a banda apresenta o show de seu primeiro disco. Na apresentação, as crianças conhecem os grandes compositores brasileiros por meio de canções, poesia e encenações teatrais. 90 min. Rec. da produção: livre. Teatro Jardim Sul. Shopping Jardim Sul. Av. Giovanni Gronchi, 5.819, V. Andrade, 2626-7860. Sáb. (23), 16h. Também há show no dia 30/7. R$ 40.

Shopping

Food Truck Kids. No espaço, os trucks são adaptados com um tamanho ideal para as crianças. Além dos quitutes para comprar, a programação possui atividades recreativas, shows e até um cineminha. Rec. da produção: 2 anos. Shopping JK Iguatemi. Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2.041, V. Olímpia, 3152-6800. Sáb. (23) e dom. (24), 12h/20h. R$ 10 (até 12 anos, R$ 5).

Teatro

Carnaval dos Animais. Adaptado da obra de Camille Saint-Saëns, o espetáculo mistura técnicas de luz negra e do teatro de bonecos. No palco, bonecos de tartarugas, baleias, cangurus e dinossauros ganham vida e dançam em um carnaval. Cia. Imago. Dir. musical maestro Jamil Maluf. 45 min. Rec. da produção: livre. Sesc Pinheiros. Auditório (98 lug.). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Dom. (24), 15h. R$ 5/R$ 17 (crianças até 12 anos, grátis).

Esparrama pela Janela. O espetáculo volta às janelas de um prédio no Minhocão. Entre esquetes, a história de um morador de um prédio que decide transformar o caos da cidade em poesia e música. Grupo Esparrama. 50 min. Rec. da produção: livre. Elevado Costa e Silva, entre o metrô Santa Cecília e a R. da Consolação. Dom. (24), 16h. Grátis. Com chuva, o espetáculo é cancelado.

O Menino e a Cerejeira. Baseado na obra do filósofo budista Daisaku Ikeda, o espetáculo conta a história de um garoto que perde o pai na guerra. Morando em uma vila devastada, ele faz amizade com um senhor que cuida da única cerejeira que sobrou no local. Dir. Stella Tobar. 50 min. Rec. da produção: livre. Teatro João Caetano. R. Borges Lagoa, 650, V. Clementino, 5573-3774. Sáb., 16h. Sessão extra: sáb. (23), 17h30. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até sáb. (23).