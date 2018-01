Mostra conta a história dos Beatles com itens raros e recursos multimídia

Foto: divulgação

Numa área de 2 mil m², uma exposição convida o público a viajar pelo universo dos Beatles. É a ‘Beatlemania Experience’, que será inaugurada na quarta-feira (24), no Shopping Eldorado.

Com curadoria do jornalista Ricardo Alexandre, a mostra conta a história do quarteto de Liverpool por meio de itens raros, fotografias e recursos multimídia.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A experiência é complementada pela expografia, com salas imersivas, inspiradas em lugares importantes para a carreira do grupo, como o The Cavern Club. Também será possível ver o filme ‘Yellow Submarine’ com tecnologia 4D.

Os ingressos custam R$ 50. No entanto, uma opção mais cara, por R$ 200, permite visitar a mostra quantas vezes quiser e ganhar um kit com CD, camiseta e pôster.

ONDE: Shopping Eldorado. Av. Rebouças, 3.970, Pinheiros, 2197-7815. QUANDO: 12h/21h (fecha 2ª). Inauguração: 4ª (24). Até 8/11. QUANTO: R$ 50/R$ 200.