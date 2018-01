Mostra com obras de tradicional museu português está entre as inaugurações desta semana

Coleções em Diálogo: Museu Nacional de Soares dos Reis e Pinacoteca de São Paulo

Com 93 obras de um dos museus mais antigos de Portugal, a Pinacoteca apresenta parte do acervo do Museu Nacional de Soares dos Reis. As obras da instituição, localizada na cidade do Porto, incluem pinturas, desenhos, gravuras e esculturas que dialogam com a construção de uma arte nacional tanto em Portugal quanto no Brasil.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Trabalhos produzidos ao longo do século 19 fazem parte da mostra e retratam detalhes da paisagem, do cotidiano e dos costumes da época. A seleção explora o desenvolvimento do meio cultural português e inclui nomes como Artur Loureiro, João António Correia, Belmiro de Almeida, Henrique Bernardelli e Henrique Pousão – este último autor do óleo sobre tela ‘Cecília’ (foto acima), de 1882. Pinacoteca. Pça. da Luz, 2, 3324-1000. Inauguração: sáb. (24). 10h/17h30 (fecha 3ª). R$ 6 (sáb., grátis). Até 2/10.

Conexões

Três jovens fotógrafos – Marcelo Penna (foto acima), Leo Baena e Vera Sárközy – integram a mostra, que reúne 17 imagens com uma questão em comum: qual é o tamanho do homem e de sua solidão? Mônica Filgueiras Galeria de Arte. R. Bela Cintra, 1.533, Cerq. César, 3082-5292. Inauguração: 4ª (28). 10h30/ 19h (sáb., 10h30/14h30; fecha dom.) Grátis. Até 10/8.

De Ásia a Z

A mostra é um registro da viagem de 385 dias feita pelo fotógrafo Eduardo Colesi, que visitou 15 países. No percurso, ele morou em tribos nômades da Mongólia, conheceu as mulheres de rosto tatuado de Mianmar e conviveu com uma das últimas tribos de domadores de renas. Galeria Andrea Rehder. Av. Brasil, 2.079, Jd. América, 3081-0083. Inauguração: 4ª (28). 12h/18h (fecha sáb. e dom.). Grátis. Até 10/8.

Imaginal

Do fotógrafo Daniel Malva, a mostra reúne mais de 150 fotografias de três séries: uma sobre a anatomia humana; outra com animais taxidermizados e esqueletos; e, por fim, imagens da arcada dentária humana que remetem às estrelas do céu. Museu da Saúde Pública Emílio Ribas. R. Tenente Pena, 100, Bom Retiro, 2627-3880. Inauguração: 3ª (27). 9h/16h30 (fecha sáb., dom. e 2ª). Grátis. Até 28/1.

Foto: Romain Dumesnil

O Animal que Logo Sou

Na mostra, Romain Dumesnil explora as relações entre o natural e o artificial. A sala recebe intervenções como uma seiva de árvore que escorre pelo teto e até um pássaro vivo (foto acima), que voa livre pelo local. Zipper Galeria. R. Estados Unidos, 1.494, Jd. América, 4306-4306. Inauguração: 6ª (23). 10h/19h. (sáb., 11h/17h; fecha dom.) Grátis. Até 15/7.

Osso – Exposição-apelo ao Amplo Direito de Defesa de Rafael Braga

A partir do caso de Rafael Braga, preso durante uma manifestação em 2013, a mostra une os territórios da arte e da justiça. Com curadoria de Paulo Miyada, são exibidas obras de 29 artistas brasileiros, algumas feitas especialmente para a exposição. Entre os nomes, estão Carmela Gross, Cildo Meireles, Miguel Rio Branco e Anna Maria Maiolino. Instituto Tomie Ohtake. Av. Brig. Faria Lima, 201, Pinheiros, 2245-1900. Inauguração: 4ª (28). 11h/20h (fecha 2ª). Grátis. Até 30/7.