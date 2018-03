Mostra com fotos de guerra está entre as inaugurações da semana

Foto: Robert Capa/divulgação

Celso Filho

+ Em A Valise Mexicana, a Guerra Civil Espanhola é recontada por meio de três fotojornalistas: Robert Capa (acima), Gerda Taro e David ‘Chim’ Seymour. A mostra reúne 70 fotografias, além de folhas de contato e fac-símiles. Caixa Cultural. Pça. da Sé, 111, Centro, 3321-4400. 9h/19h (fecha 2ª). Inauguração: sáb. (23), 14h. Grátis. Até 2/10.

Claudio Edinger. Para registrar o Rio de Janeiro, o fotógrafo carioca sobrevoou a cidade com sua câmera. Em ‘Rio do Céu’, ele traz um ensaio com 12 fotos aéreas. Galeria Lume. R. Gumercindo Saraiva, 54, Jd. Europa, 4883-0351. 10h/19h (sáb., 11h/15h; fecha dom.). Inauguração: 6ª (22). Grátis. Até 28/8.

Fabricio Lopez. Em ‘Yamatãma – O Antitrauma’, o nome da mostra faz referência a um neologismo criado pela filha do artista. Nas obras inéditas, que incluem cinco xilogravuras de grande formato, ele retrata fragmentos de paisagens inspiradas em situações pessoais. Galeria Marília Razuk. R. Jerônimo da Veiga, 131, Itaim Bibi, 3079-0853. 10h30/19h (sáb., 11h/16h; fecha dom.). Inauguração: 4ª (27), 19h. Grátis. Até 20/8.

Formas de Abandonar o Corpo – Parte 1. A mostra tem curadoria de Natália Quinderé, selecionada pela terceira edição do C. Lab Mercosul. Na exposição, ela propõe uma reflexão sobre as diferentes formas de amar – por meio da obra de seis artistas brasileiros e argentinos, como María Sábato, Filipe Acácio e Mayra Redin. Blau Projects. R. Fradique Coutinho, 1.464, V. Madalena, 3467-8819. 11h/19h (fecha dom. e 2ª). Inauguração: sáb. (23). Grátis. Até 20/8.

Yasmin Guimarães. Na pintura, a artista paulista cria delicadas formas abstratas a partir de manchas de tons pastéis ou pequenos pontos de tinta. Ela apresenta essas obras em ‘Reticiências’. Galeria Superfície. R. Oscar Freire, 240, Jd. Paulista, 3062-3576. 10h/19h (sáb., 11h/17h; fecha dom. e 2ª). Inauguração: 6ª (22). Grátis. Até 20/8.

Especial

+ Organizada pela Choque Cultural, a 1ª Feira de Poesias e Lambe-lambes ocupa a região do Beco do Batman com obras (R$ 5/R$ 100) de poetas e artistas plásticos, como o Coletivo Transverso (acima). Também haverá instalação sonora de Mirian Steinberg. R. Medeiros de Albuquerque, altura do nº 250, V. Madalena. Sáb. (23), 13h/18h. Grátis. Inf.: bit.ly/FeiLamb

Aparelhamento. O leilão, neste sábado (23), é organizado pelo grupo de artistas que ocupa a Funarte contra o governo interino. São obras de cerca de 200 artistas, como Lenora de Barros, Iran do Espírito Santo e Nuno Ra- mos. As peças ficam expostas até o dia do leilão. Funarte. Al. Nothmann, 1.058, Campos Elísios, 3662-5177. Sáb. (23), 17h. Grátis.