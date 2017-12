Mostra Abril para Dança promove maratona de espetáculos em espaços municipais

De 6ª (28) a domingo (30), a mostra Abril para Dança promove uma maratona de espetáculos, na qual 14 companhias ocupam 13 teatrose centros culturais municipais.

No sábado (29), às 12h, em palco montado em frente ao Theatro Municipal (Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2090), o Balé da Cidade e o Balé Jovem da Escola de Dança de São Paulo fazem

apresentação dedicada ao Dia Internacional da Dança.

Outro destaque é o Ballet Stagium (foto), que apresenta o espetáculo ‘Ballet Stagium 46 anos’, com coreografias de seu repertório, no Centro Cultural Olido (Av. São João, 473, metrô República, 3397-0171), com sessões 6ª (28) e sábado (29), às 21h, e domingo (30), às 19h.

Grátis. Programação: bit.ly/abrilpdança

Confira outros destaques de dança:

Ana Bastarda

A Caleidos Cia. de Dança apresenta coreografia inspirada nas diversas formas de resistência à violência contra a mulher. 50 min. 14 anos. Instituto Caleidos (30 lug.). R. Mota Pais, 213, Lapa, 3021-4970. 5ª a sáb., 20h; dom., 19h. Grátis (retirar ingresso 30 min. antes). Até dom. (30)

Um Certo Canto Brasileiro

Com coreografia de Anselmo Zolla, a Studio 3 Cia. de Dança interpreta canções consagradas por artistas como Cartola e Elizeth Cardoso. 60 min. Livre. Teatro Sérgio Cardoso. Sala Sérgio Cardoso. (835 lug.). R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista, 3288-0136. 4ª (3), 5ª (4) e 5/5, 21h. R$ 40.

Estranhos Seres Nebulosos e Ilusórios

A Cia. Artesãos do Corpo se inspira na obra do fotógrafo japonês Tatewaki Nio e interroga temas como a coexistência nas cidades contemporâneas. Dir. Mirtes Calheiros. 50 min. Livre. Praça das Artes. Vão Livre. Av. São João, 281, Centro, 4571-0401. 4ª, 11h; 6ª, 11h e 18h. Grátis. Até 19/5.

Projeto Continuado

Com coreografia do português João dos Santos Martins, o espetáculo propõe uma reflexão sobre a dança como elemento ativo e transformador dos relacionamentos humanos. 16 anos. Sesc Pompeia. Teatro (774 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (29), 21h; dom. (30), 19h. R$ 9/R$ 30.