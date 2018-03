Foto: Divulgação

Em ‘Retratos da Brasilidade’, que inaugura nesta terça-feira (10), no Museu de Arte Brasileira da Faap, 70 obras abordam a relação da cultura brasileira com a produção artística no País. São criações de nomes como J. M. Rugendas, Di Cavalcanti, Lasar Segall e Martha Loutsch (foto).

MAB-Faap. R. Alagoas, 903, Higienópolis, 3662-7198. 10h/21h (sáb. e dom., 13h/18h; fecha 2ª). Inauguração: 3ª (10). Grátis. Até 19/4.