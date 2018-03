Moscatel Doceria ganha reforma e nova linha de sorvetes

Foto: Marcos Higa/divulgação

Instalada em um casarão antigo, a Moscatel Doceria (foto) reabre reformada e com novidades no cardápio: uma linha de sorvetes produzidos na casa. Na vitrine, há sabores como cookies, chocolate maltado, chocolate branco com pistache e floresta negra (R$ 7, cada). R. 13 de Maio, 655, Bexiga, 3853-0954. 9h/0h (dom., até 19h; 2ª e 3ª, até 18h).

Confira outras dicas do roteiro de Quitutes:

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Cafés

Takkø

Com ambiente clean e sem serviço no salão – tem um pequeno arsenal atrás do balcão para extrair o café em diferentes métodos, do expresso (R$ 4) ao ótimo coado (R$ 7, quente; e R$ 8, gelado). Para acompanhar, há pão de queijo do Lá da Venda (R$ 6). R. Dr. Cesário Mota Jr., 379, V. Buarque, 3214-5322. 9h/19h (fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Doces

Carlo’s Bakery

Na primeira loja brasileira da rede norte-americana, a vitrine exibe as especialidades de Buddy Valastro: o ‘Lobster Tail’, massa folhada recheada com creme de baunilha ou de Nutella (R$ 14, cada); e o cannolo (R$ 14), com recheio de ricota e gotas de chocolate. Também não faltam os bolos decorados. R. Bela Cintra, 2.182, Jd. Paulista, 2307-0687. 10h/21h. Cc.: A, M e V. Cd.: M e V.

Dona Doceira

Em uma casinha de vila, um balcão dos anos 1950 exibe os quitutes típicos do receituário goiano feitos pela confeiteira Adriana Lira. Entre eles, as flores de coco (R$ 6,50, mini), o pastelinho (R$ 3,50) e o limãozinho (R$ 4) recheado com doce de leite caseiro. Para provar vários, a pedida é o ‘Café da Tarde Goiano’ (R$ 55), com café coado, doces e empadão goiano. R. Tabapuã, 838, Itaim Bibi, 2157-6114. 11h/19h (sáb., até 17h; fecha dom.). Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Padarias

Padoca do Maní

Em um sobrado a poucos metros do Maní, a padaria prepara receitas como o bom brioche de milho com manteiga na chapa (R$ 10). Vá com fome e aproveite o ‘Café Padoca’, com cesta de pães, ovo mexido com queijo, geleia, manteiga, requeijão, suco, pingado e salada de frutas com iogurte e granola (R$ 46).

R. Joaquim Antunes, 138, Pinheiros, 2579-2410. 7h30/19h30 (sáb., até 17h30; dom., até 13h30).

Cc.: todos. Cd.: todos.

Salgados

Torteria

A casa vende tortas caseiras com recheios saborosos. Entre as estrelas do cardápio, estão a que leva carne desfiada com cebola e parmesão na cerveja preta (R$ 19), e a de frango com queijo cremoso e ervas (R$ 17). No almoço, a ‘torta ou quiche do dia’ é servida com salada por R$ 25 a R$ 32. Para arrematar, torta de chocolate com caramelo e flor de sal (R$ 12). R. Alagoas, 28, Consolação, 2306-9755. 10h/20h (sáb., até 17h; dom., até 15h; 2ª, 12h/20h). Cc.: todos. Cd.: M e V.

Sanduíches

Blue Sandwich Market

Tem ambiente moderninho e cardápio de inspiração californiana. No menu, figuram sanduíches como o ‘Brisket’ (R$ 28), com peito bovino cozido por 5 horas, molho barbecue, alface, tomate e maionese. Comece pelos bolinhos de espinafre com queijo da Canastra (R$ 18). R. Haddock Lobo, 1.396, Jd. Paulista, 3062-7772. 12h/23h (6ª, sáb. e dom, até 0h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sorvetes

Praça Rochinha

Sucesso no litoral paulista, o sorvete de coco e tantos outros sabores no palito, como abacate e milho verde (R$ 6), podem ser provados na casa de estilo caiçara e clima praiano. Há ainda sorvetes de massa (R$ 69,90, o quilo) e sanduíches naturais (R$ 11,90). Av. Pavão, 840, Moema, 3457-9000. 11h/21h. Cc.: todos. Cd.: todos.