Mooca recebe o Portugal Fest; confira outros passeios

Foto: divulgação

A 3ª edição da Portugal Fest chega à Mooca neste fim de semana. A gastronomia é um dos destaques do festival – com restaurantes famosos, como Bacalhau do Porto e o Tasca da Esquina. No entanto, a programação também tem apresentações de música e danças típicas. Pça. da Subprefeitura da Mooca. R. Taquari, 549. Sáb. (30), 12h/ 22h; dom. (31), 10h/20h. Grátis. Inf.: www.fb.com/portugalfest

Veja outros passeios para a semana:

Aquele Abraço Cultural

O evento reúne brasileiros e estrangeiros em clima de festa. Nesta edição, há feirinha com gastronomia e artesanato, além de um debate e show da Banda Mazeej. Pça. Dom Orione, s/nº, Bela Vista. Sáb. (30), 13h/19h. Grátis.

Bike Arte

Em sua 5ª edição, o festival ocupa a cracolândia com manifestações artísticas. A programação tem apresentações de música e dança, oficinas e uma área gastronômica. Al. Cleveland com R. Helvétia, Luz. Sáb. (30), 11h/ 17h. Grátis. Inf.: www.fb.com/bikearte

Noites Macabras no Wet’n Wild

Aos fins de semana, o parque aquático é invadido pelas bruxas. Entre as atrações, o brinquedo ‘Lazy River’ se transforma em ‘Túnel do Medo’, onde o público segue um trajeto repleto de sustos. Rod. dos Bandeirantes, km 72, s/nº, Itupeva, 4496-8000. 6ª, sáb. e dom., a partir das 18h. R$ 35 (somente para o ‘Noites Macabras’). Até 28/8.

Ocupação Russa

De 5ª (4) até o dia 20/8, a cultura russa é apresentada em debates, filmes, oficinas e performances. Na abertura, às 19h, há uma homenagem a Boris Schnaiderman, seguida da exibição de filmes. Biblioteca Mário de Andrade. R. da Consolação, 94, Centro, 3775-0002. 5ª (4) a 20/8. Grátis. Programação: www.bma.art.br