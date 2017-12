Montagem de clássico de Beckett e peça com Nathalia Timberg no elenco estão entre as estreias de teatro

Esperando Godot

Os atores Elias Andreato (na direção da peça e no papel de Estragon) e Claudio Fontana (interpretando Vladimir) estrelam Esperando Godot, clássico de Samuel Beckett, um dos fundadores do ‘teatro do absurdo’. 80 min. 12 anos. Tucarena (300 lug.). R. Monte Alegre, 1.024, Perdizes, 3670-8455. Estreia 6ª (9/9). 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 50/R$ 60. Até 27/11.

33 Variações

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em 33 Variações, Nathalia Timberg é uma musicóloga que investiga o que levou Beethoven, vivido por Wolf Maya (também na direção da peça), a compor 33 variações para a valsa do Anton Diabelli, então um compositor obscuro. 120 min. 14 anos. Teatro Nair Bello (201 lug.). R. Frei Caneca, 569, Consolação, 3472-2414. Estreia 6ª (9/9). 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 120. Até 11/12.

A.M.A.D.A.S

Na peça, com texto de Regiana Antonini e direção de Luiz Arthur Nunes, a atriz Elisabeth Savala vive uma mulher de meia-idade pressionada pelo culto à juventude. 80 min. 12 anos. Teatro Brigadeiro (700 lug.). Av. Brigadeiro Luís Antônio, 884, Bela Vista, 3115-2637. Estreia sáb. (10/9). Sáb., 21h; dom., 19h. R$ 90. Até 13/11.

Amanda

Na peça, com texto de Jô Bilac, Rita Clemente (também na direção, ao lado de Diogo Liberano) vive uma mulher que perde gradativamente os sentidos e passa a contar apenas com a memória. 60 min. 14 anos. Sesc Consolação. Espaço Beta. (50 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. Estreia 2ª (12/9). 2ª e 3ª, 21h. R$ 6/R$ 20. Até 11/10.

Do Outro Lado da Rua

O espetáculo do Núcleo Experimental traça um panorama da prostituição, revelado pelos depoimentos de nove profissionais que trabalham ou tiveram experiências na noite. Dir. Herbert Bianchi. 60 min. 12 anos. Teatro do Núcleo Experimental (56 lug.). R. Barra Funda, 637, Barra Funda, 3259-0898. Estreia sáb. (10/9). Sáb., 21h; dom., 19h. R$ 40. Até 23/10.

Ensaio Geral

Com direção de Hugo Rodas, a Agrupação Teatral Amacaca (ATA) apresenta uma narrativa descontínua que tem o amor como tema. O espetáculo inspira-se nas obras de autores como Charles Chaplin, Hilda Hilst e Caio Fernando Abreu. 60 min. 16 anos. Teatro Oficina (300 lug.). R. Jaceguai, 520, Bela Vista, 3104-0678. Estreia 6ª (9/10). 6ª, 21h; sáb., 19h e 21h; dom., 20h. Sessões especiais (com libras): sáb. (10). R$ 20. Até 18/9.

Palavras Esquecidas – O Evangelho Segundo Tomé

O ator Antonio Interlandi idealizou este espetáculo – em que também atua – baseado no ‘Evangelho Segundo Tomé’, uma série de 114 dizeres atribuídos a Cristo. A peça mostra o apóstolo Tomé, atônito, no instante em que depara com estas palavras. 70 min. 14 anos. Teatro Eva Herz (168 lug.). Livraria Cultura. Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, Bela Vista, 3170-4059. Estreia 5ª (15/9). 5ª e 6ª, 21h. R$ 50. Até 9/12.

Seja Benvinda

A peça da Benvinda Cia. discute o que as pessoas estão dispostas a fazer para alcançar seus sonhos. No enredo, uma mulher deixa seu filho pequeno sob os cuidados da irmã e parte do sertão nordestino para conhecer o mar. Dir. João Hannuch. 80 min. 10 anos. Teatro Irene Ravache (80 lug.). R. Capote Valente, 667, Pinheiros, 3088-1258. Estreia sáb. (10/9). Sáb., 20h; dom., 18h. R$ 30. Até 18/9.