Monsters of Rock traz a SP grandes nomes do estilo

Quem conferir o line-up do Monsters of Rock, que ocorre neste sábado (25) e domingo (26), verá desde medalhões, como Ozzy Osbourne e Judas Priest, que chegam a São Paulo em um bom momento de suas carreiras, até grupos como o Kiss, que permanece tentando não se tornar uma caricatura de si mesmo. Em um momento no qual, ao menos no Brasil, se discute o futuro do rock, o evento não inova, mas seus participantes vêm com novos trabalhos. E grande parte deles faz jus ao seu legado.

Arena Anhembi. Av. Prof. Olavo Fontoura, 1.209, Santana. Sáb (25) e dom. (26), 10h (abertura dos portões). R$ 400 (um dia; 3º lote); R$ 700 (dois dias; 3º lote). Vendas: www.ingressorapido.com.br.

Ozzy Osbourne

Aos 66 anos, o ‘Príncipe das Trevas’ Ozzy Osbourne mostra sinais de boa forma (musical). A prova foi dada com o lançamento de ‘13’ (2013), álbum que marcou sua volta ao Black Sabbath e gerou uma turnê histórica. Em sua apresentação, ele deve fazer um passeio pelas fases emblemáticas de sua carreira, indo do clássico ‘War Pigs’, gravado com o Sabbath em 1970, até seu trabalho solo mais recente, ‘Scream’ (2010). Sáb. (25), 22h30.

Kiss

O Kiss não possui o mesmo peso sonoro dos anos 1970 e 1980, mas não tem jeito: Gene Simmons e Paul Stanley, membros clássicos, são lendas. E sucessos não faltarão. No show que a banda fez em Curitiba na 3ª (21), estavam no set list ‘Detroit Rock City’, ‘Black Diamond’ e ‘God of Thunder’. Dom. (26), 22h30.

Formado na Alemanha, o Primal Fear destaca as músicas de ‘Delivering the Black’, lançado no ano passado. Entre os membros da banda, estão os fundadores Ralf Scheepers (vocal), Mat Siner (baixo) e o baterista sul-africano Aquiles Priester, criador da banda Hangar que também passou pelo Angra. Sáb. (25), 13h05.

Grupo que debocha da estética metaleira, o Steel Panther já gravou quatro discos com letras bem-humoradas. Com a mesma formação desde que foi fundado, em 2000, o quarteto divulga o repertório de ‘All You Can Eat’ (2014). ‘Party Like Tomorrow Is the End of the World’, primeiro single, é destaque. Dom. (26), 13h05.

Liderado pelo vocalista Andy Biersack, o Black Veil Brides herda a estética do glam rock. Um ponto alto de sua trajetória foi a inclusão de ‘Unbroken’ no filme ‘Os Vingadores’ (2012). No show, eles interpretam músicas dos quatro álbuns da carreira. O mais recente deles, ‘Black Veil Brides IV’, saiu em 2014. Sáb. (25), 17h20.

Com 35 anos de carreira e letras baseadas em mitologias, o Manowar conseguiu mais visibilidade fora dos Estados Unidos, seu país de origem. Formado atualmente por Eric Adams (vocal), Joey DeMaio (baixo, guitarra e teclado), Karl Logan (guitarra, violão e teclado) e Donnie Hamzik (bateria), o grupo lançou no ano passado o álbum ‘Kings of Metal MMXIV’, no qual regravou o repertório de ‘Kings of Metal’ (1988), um dos principais títulos de sua discografia. Dom. (26), 18h50.

Abrindo o primeiro dia do festival, o De La Tierra foi montado em 2012, mas conta com nomes experientes da cena do heavy metal. Andreas Kisser (guitarrista do Sepultura), Andrés Giménez (ex- vocalista doA.N.I.M.A.L), Sr. Flavio (do Los Fabulosos Cadillacs) e Alex González (baterista do Maná) formam o grupo, que gravou o primeiro álbum no ano passado. Sáb. (25), 12h.

Ex-integrantes do Helloween, Michael Kiske (vocal) e Kai Hansen (guitarra; também vocalista do Gamma Ray) fazem parte do Unisonic. Na apresentação, o quinteto de power metal, formado em 2009, destaca o repertório de seus dois álbuns, o homônimo lançado em 2012 e ‘Light of Dawn’ (2014), além das músicas de seus dois EP’s. Dom. (26), 15h50.

Judas Priest

O Judas Priest ajudou a formatar o heavy metal e está na estrada com a turnê de divulgação de ‘Redeemer of Souls’ (2014), álbum que soa como uma volta às origens depois do conceitual e confuso ‘Nostradamus’ (2008). Faixas como ‘March of the Damned’ e ‘Cold Blooded’ poderiam figurar em uma antologia de melhores momentos do grupo. Sáb. (25) e dom. (26), 20h40.

Depois de se apresentar na edição deste ano do Lollapalooza, os brasileiros do Dr. Pheabes voltam a participar do Monsters of Rock, no qual tocaram em 2013. Com quase 30 anos de carreira, a serem completados no ano que vem, o quarteto tem influências de Led Zeppelin, Van Halen e Whitesnake. Dom. (26), 12h15.

Criado em 2009, o Rival Sons já participou de shows de Alice Cooper e AC/DC. A banda do vocalista Jay Buchanan lançou, no ano passado, o quarto disco da carreira, ‘Great Western Valkyrie’. Mas o pico de criatividade está no anterior, ‘Head Down’ (2012), com toques de blues em ‘Keep On Swinging’ e ‘Jordan’. Sáb. (25), 15h50.

Em 2010, Mark Tornillo teve a difícil missão de assumir o posto de vocalista do Accept, deixado por Udo Dirkschneider. Mas em ‘Blind Rage’ (2014) a banda alemã reforçou o vigor que já havia sinalizado em ‘Stalingrad’ (2012). Vale conferir as performances dos guitarristas Wolf Hoffmann e Herman Frank. Dom. (26), 17h20.

Com o Motörhead, o ex-roadie de Jimi Hendrix, Lemmy Kilmister, se tornou uma das maiores lendas do rock pesado. Prestes a completar 70 anos em dezembro, o vocalista, baixista e fundador do grupo continua com pique, gravando um novo álbum ao lado de Phil Campbell (guitarra) e Mikkey Dee (bateria). O trio deve relembrar seus grandes sucessos, entre eles os que estão em ‘Ace of Spades’ (1980), o disco mais marcante de seus 40 anos de carreira. Sáb. (25), 18h50.

Ainda que sua fase dos anos 2000 não tenha o mesmo impacto das gravações feitas entre os anos 1980 e 1990, o sueco Yngwie Malmsteen permanece como um dos grandes guitarristas do mundo, além de explorar sua técnica em temas que flertam com o formato da música clássica. Resta esperar por músicas de ‘Rising Force’ (1984) e ‘Odyssey’(1988). Dom. (26), 14h20.

Banda de nu metal, que ficou na ativa entre 1994 e 2003, o Coal Chamber retomou as atividades em 2011. O quarteto lança no próximo mês o álbum ‘Rivals’, o primeiro desta nova fase, e pode antecipar o novo repertório no festival. Mas os fãs querem mesmo ouvir músicas da ‘fase clássica’ da banda, como ‘Loco’ e ‘Fiend’. Sáb. (25), 14h20.