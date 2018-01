Monobloco comanda festa de carnaval neste sábado; confira outras dicas de baladas

+ No Bloco Gambiarra com Tiago Abravanel (foto), a festa anima o pré-carnaval com sucessos da música brasileira, como ‘Levada Louca’, ‘Não Quero Dinheiro’, ‘Sonífera Ilha’, além de hits atuais de Anitta, Tiago Iorc e Ludmilla. Audio (3.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. 6ª (12), 22h. R$ 80/R$ 140. Vendas pelo site: www.ticket360.com.br

+ O repertório do Monobloco (foto), famoso grupo carnavalesco do Rio de Janeiro, inclui uma mistura de ritmos – entre marchinhas tradicionais, sambas de ícones como Cartola e Clara Nunes, xotes de Alceu Valença e forrós de Luiz Gonzaga. Audio (3.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. Sáb. (13), 22h. R$ 80/R$ 140. Vendas pelo site: www.ticket360.com.br

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Close

Dedicada ao público gay, a festa mistura pop, funk e música eletrônica, som comandado pelos DJs residentes Léo Carvalho e Caio Neiva. Blitz Haus. R. Augusta, 657, Consolação, 4508-7256. 4ª (17), 23h. R$ 30/R$ 60.

Festival de Pré-carnaval do Baixo Augusta

Promovido pela Casa do Baixo Augusta, o baile toca brasilidades, samba, disco, tropicálias e outros batuques para abrir o carnaval na cidade. Participam do line-up o Maracatu Bloco de Pedra, Leandro Pardí, Brenda Ramos, Lia Macedo e Caio Alves. R. Rêgo Freitas, 553, V. Buarque. Sáb. (13), 16h/23h59. R$ 10/R$ 15. Vendas pelo site: www.sympla.com.br

Pra Cima de Moi

Assinada pelo produtor e DJ Nicolas Abe, a domingueira traz o melhor do house, disco e um toque de pop e electro para começar – ou terminar – bem a semana. Club Jerome. R. Mato Grosso, 398, Consolação, 2614-6526. Dom. (14), 21h. R$ 20/R$ 30.

Tarado no Oficina: Profane!

A primeira edição da festa Profane! recebe show da banda do Bloco Tarado Ni Você e apresentação dos DJs Guima & Borba. Teatro Oficina Uzona Uzyna. R. Jaceguai, 520, Bixiga, 3104-0678. Sáb. (13), 14h/21h. R$ 55/R$ 66. Vendas pelo site: www.sympla.com.br

LEIA MAIS | Sócios do Boteco Paramount abrem casa nova na Vila Madalena