Vila Nova Conceição ganha casa de hambúrgueres artesanais

Prova de que as hamburguerias artesanais e com ambiente moderninho caíram de vez no gosto do paulistano é que mais um endereço abre as portas na cidade. Instalada em um imóvel amplo,

a Monkey Burger n’ Shake é empreitada dos sócios Lucas Sanchez e Cesar Akkari. Amarelo e preto são os tons do ambiente, com toque industrial.

Foto: Wellington Nemeth

Na cozinha aparente, o chef Thiago Iwamoto prepara hambúrgueres altos, de 160 a 200 gramas de carne, grelhados na churrasqueira a carvão. Entre as combinações, está o ‘Kangoorilla BLT’ (R$ 30), montado no pão australiano, com hambúrguer recheado de muçarela, alface, tomate, cebola caramelizada, bacon e maionese de alho – uma das cinco versões feitas na casa e que fazem boa companhia à porção de fritas sequinhas (R$ 14).

Outra boa opção é o ‘Haka Burger’ (R$ 26; foto), com cheddar, cebola caramelizada, molho ‘BBQ Jack Daniels’ e bacon crocante. A seleção traz ainda sanduíche de costela desfiada (R$ 28) e um vegetariano, com falafel, picles e molho tahine (R$ 24).

Milk-shakes e sobremesas são generosos, como o ‘Mky Churros’(R$ 17), uma placa de churros com sorvete Ben & Jerry’s Triple Caramel Chunk e cobertura de doce de leite.

ONDE: R. Diogo Jacome, 489, V. N. Conceição, 3582-6717. QUANDO: 12h/16h e 18h/23h (6ª e sáb., até 0h; dom., 12h/0h; fecha 2ª e 3ª). QUANTO: Cc.: todos. Cd.: todos.