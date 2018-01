Moema ganha novo bar de cervejas especiais

Celso Filho

A carta com mais de cem rótulos de cervejas é um dos principais atrativos da Cervejaria Moemía, inaugurada há duas semanas. Em uma casa de esquina em Moema, o bar tem decoração simples, mas geladeiras recheadas com marcas nacionais e internacionais – divididas por nacionalidade no cardápio.

Por R$ 22,50, é possível degustar seis rótulos da holandesa 8.6, servidos em copos de 100 ml. Das duas chopeiras da casa, também saem a London Pride e a Black Cap (R$ 16,50, a pint), da inglesa Fuller’s.

Para acompanhar, são servidas quatro opções das linguiças artesanais de Bragança Paulista. A ‘Cuiabana’ (R$ 36,50) vem recheada com queijo. Outro petisco de boteco é o bolinho de mandioquinha com carne seca (R$ 3,50, a unid.).

ONDE: Av. Jamaris, 492, Moema, 3476-8226. QUANDO: 15h/1h. QUANTO: Cc.: A, D, M e V. Cd.: M, R e V.