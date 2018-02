Modi serve novos ‘pratos do dia’ no almoço

Foto: divulgação

O Modi inclui no menu do almoço o ‘Piatto del Giorno’, por R$ 35. Às terças, é dia de ‘Saltimbocca Alla Romana’, vitelo ao molho de vinho branco, com purê de batatas e minilegumes. Às quintas, tem ‘Baccalà Mantecato’, bacalhau confitado em azeite, servido com purê de batatas, ovo e tapenade de azeitona (foto).

Às quartas, a opção da casa é o ‘Parmigiana com Gnocchi de Batata’, feito com filé mignon e acompanhado de nhoque artesanal ao molho de tomate italiano.

Já às sextas-feiras, o chef Diogo Silveira prepara o cabrito ao vinho tinto assado por 12 horas e servido com polenta cremosa e legumes.

R. Alagoas, 475, Higienópolis, 3564-7031.