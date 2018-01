Modernista Joan Miró ganha sua maior retrospectiva no País

Traços modernos

Joan Miró é tema de retrospectiva com mais de cem obras, no Instituto Tomie Ohtake





Fotos: Successión Miró, Miró, Joan Autvis, Brasil, 2015

Celso Filho

Assim como outros representantes das vanguardas modernistas, Joan Miró (1893-1983) dedicou sua carreira para encontrar alternativas à racionalidade técnica da pintura. Nesta busca, o surrealista explorou diversos materiais, suportes e técnicas. De esculturas com objetos do cotidiano a gravuras em metal, suas experimentações são, agora, o mote da retrospectiva ‘Joan Miró – A Força da Matéria’, que entra em cartaz neste domingo (24), no Instituto Tomie Ohtake.

A partir de coleções particulares e do acervo da Fundação Joan Miró, em Barcelona, a curadoria preparou uma seleção expressiva de 112 trabalhos. São 41 pinturas, 22 esculturas, 20 desenhos, 26 gravuras e três objetos. Em setembro, as criações seguem para Florianópolis, onde ficarão expostas no Museu de Arte de Santa Catarina (Masc).

A exposição será divida em três partes, percorrendo diferentes fases da vida e da produção do artista. Para não se perder em meio a tantas obras, o Divirta-se criou uma linha do tempo e explica o que você verá na maior mostra do vanguardista já exibida no Brasil.

Encontros com o modernismo. Em suas primeiras temporadas em Paris, na década de 1920, Miró entra em contato com o grupo de modernistas que moravam na capital francesa – em especial, com o escritor André Breton, um dos precursores do movimento surrealista. Desses encontros, surgem suas primeiras experimentações.

Na mostra, esta fase é exposta em pinturas e desenhos, produzidos entre 1930 e 1940, como na tela ‘Grupo de Personagens no Bosque’ (acima), de 1931. “A gente consegue ver como ele amadurece o seu repertório pictórico. São obras já com a utilização de diferentes materiais e técnicas. É quase uma espécie de vocabulário da pintura do Miró”, explica o curador do Instituto Tomie Ohtake, Paulo Miyada.

Incursões em bronze. As primeiras esculturas em bronze de Miró datam de 1946. O suporte, muito explorado nas décadas seguintes (1950 e 1960), torna-se objeto de investigação do artista. A partir de materiais inusitados, como pedaços de madeiras e talheres, o espanhol criava personagens. Para mostrar esta fase, a curadoria selecionou cerca de 20 obras.

É o caso da ‘Cabeça na Noite’ (acima), de 1968. “Juntas, elas representam os processos similares e peculiares com os quais as obras foram feitas. É possível vê-las como uma família de experimentações”, aponta Miyada.

Diálogos Contemporâneos. Apesar de premiado e reconhecido internacionalmente, Miró continuou a experimentar até o fim de sua vida. “O Miró consagrado olha a seu redor e vê, nos artistas emergentes, que não estava mais tão sozinho. No passado, ele tinha uma afinidade intelectual com os modernistas. Já no final, seu trabalho é feito em diálogo com a produção contemporânea mundial”, crê Miyada.

A retrospectiva reúne um amplo panorama dessa produção do artista, feita a partir da década de 1970. Dentro de sua pesquisa, estão incursões em diferentes técnicas, como a gravura. Ela é exposta em 26 trabalhos, como este ao lado, feito em 1975.

Passo a passo. Em sua pesquisa de materiais, Miró coletava objetos do cotidiano, como pedaços de madeira, talheres, pratos e parafusos. Com eles, o espanhol montava personagens que serviam de base para suas esculturas – que, em seguida, eram finalizadas com a técnica de fundição em bronze.

Para ilustrar este processo, o Instituto Tomie Ohtake selecionou três dessas ‘matrizes’. Elas serão dispostas com suas respectivas esculturas finais.

Mostra Multimídia. Para adentrar no universo do pintor, a Fundação Joan Miró também trouxe sete fotografias de diferentes fases da vida do espanhol – como o registro acima, feito em Barcelona em 1944. São imagens do processo criativo do artista. Elas são complementadas com quatro vídeos do acervo da instituição. Neles, a vida e a obra do artista são recontadas por meio de entrevistas e cenas de Miró trabalhando.

Vida e obra

1893 – Joan Miró nasce em 20 de abril de 1983, em Barcelona. Durante a infância, tem aulas de desenho na infância. Mais tarde, estuda na Escola de La Lotja e na Academia de Gali.

1930/1940 – Miró se muda para Paris nos anos 1920. É lá que tem contato com o movimento surrealista e vê sua carreira ascender.

1950/1960 – De volta à Espanha, nos anos 1940, o artista firma sua pesquisa com diferentes materiais e suas primeiras esculturas de bronze.

1970/1983 – Mesmo consagrado, Miró dialoga com a arte contemporânea e mantém produção ativa até sua morte, em 1983.