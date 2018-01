Mocotó Café, um cantinho nordestino no Mercado de Pinheiros

Casa vende tapioca, torresmo e baião de dois (Foto: Lucinéia Nunes/Estadão)

Um pedacinho do Mocotó chegou ao Mercado Municipal de Pinheiros. O restaurante veterano da Vila Medeiros, comandado pelo chef Rodrigo Oliveira, abriu ali em dezembro o Mocotó Café. O espaço faz parte do projeto de revitalização do mercado, que logo ganhará outros boxes com produtos dos diferentes biomas brasileiros, numa parceria entre a Prefeitura e o instituto Atá, liderado pelo chef Alex Atala.

A novidade do endereço de Pinheiros em relação à matriz é o café da manhã. Até as 11 horas, dá para pedir tapiocas (R$ 8 a R$ 14) e o típico cuscuz de milho nordestino, cozido a vapor e acompanhado de ovo mole ou carne-seca com nata (R$ 8/R$ 10). Para qualquer hora, figuram os clássicos dadinhos de tapioca (R$ 16), os torresminhos (R$ 14) e a mocofava (R$ 16).

Com cozinha diminuta e operação limitada, apenas dois pratos são servidos no almoço, por enquanto: o baião de dois, simples (R$ 19) e completo (R$ 24), com vinagrete de abóbora, carne de sol ou de panela e farofa do dia; e o escondidinho de carne-seca, com vinagrete e arroz (R$ 24). Tudo em material descartável, para comer no balcão ou nas mesinhas do mezanino e do deck.

Para arrematar, há o dulcíssimo sorvete de rapadura com calda de catuaba (R$ 9) e o pudim de tapioca com coco queimado (R$ 10). Aproveite para levar outros produtos do café, como pimentas e farinhas.

ONDE: R. Pedro Cristi, 89, Pinheiros, 3031-7932.

QUANDO: 8h/18h (fecha dom.).

QUANTO: Cc. e Cd.: todos.