Recente destaque do pop eletrônico internacional, a dinamarquesa Mø apresenta as músicas de ‘No Mythologies to Follow’ (2014), seu primeiro álbum.

Audio SP (3.000 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. Hoje (29), 21h (abertura).

R$ 120 (meia-entrada ou levando 1 kg de alimento não-perecível)/R$ 240. Cc.: todos. Cd.: todos.