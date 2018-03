Foto: Rogério Voltan/divulgação

Dez pratos estreiam no cardápio do Miya. Para começar, há ‘Tostadas de Milho’ com salmão curado na casa e creme azedo de yuzu (R$ 42). Entre os principais, o chef Flávio Miyamura sugere pargo com farinha d’água e vinagrete crocante com cupuaçu (R$ 57; foto). De sobremesa, bolo gelado de matcha com coco (R$ 19).

R. Fradique Coutinho, 47, Pinheiros, 2359-8760.