Raiz Bar promove evento de degustação de drinques; confira outras dicas de bares

Foto: Rubens Kato/Divulgação

O Raiz Bar promove a primeira edição do The Fine Art Of Mixing Drinks. No evento, o bartender Laércio Zuli vai preparar drinques como o ‘Raiz’ (foto acima), feito com gim envelhecido em amburana, vermute, cordial de amora, mel e espumante. R. Alves Guimarães, 153, Pinheiros, 3083-3003. 4ª (15), 19h. R$ 150. Vendas pelo site: www.foodpass.com.br

Bar do Ton

O cardápio tem ótimos petiscos, a exemplo do carpaccio de berinjela (R$ 21) e dos bolinhos de arroz com carne moída, funghi, ervilha e muçarela (R$ 8,90, cada). Outro destaque é a ‘Panelinha Guiness’ (R$ 62), que leva carne bovina cozida na cerveja Stout. O chope Heineken custa R$ 8,60. R. Doutor Augusto de Miranda, 711, Pompeia, 3232-1213. 11h/0h30 (dom. e fer., 11h/17h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Peppino Bar

Dos donos do Nino Cucina, o bar mantém a temática italiana que marca o restaurante, com cardápios para o dia e para a noite. O barman Fabio la Pietra (ex-Astor e Subastor) assumiu os drinques do gastrobar, com preço fixo de R$ 29. O ‘Cabuya’ é feito com Tequila 1800 Blanco, gaspacho de melão e tomate, vermute Carpano Bianco, suco de grapefruit e espuma de mostarda. Para petiscar, a focaccia de aliche com burrata e molho pomodoro (R$ 28) é uma boa pedida. R. João Cachoeira, 175, V. N. Conceição, 2157-0710. 12h/15h e 18h/2h (sáb., 13h/2h; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Ô Casual

O estabelecimento se define como gastrobar e prepara pratos como o ‘Porco Chiqueu’ (R$ 39,90), anéis de mignon de leitão no próprio molho com crisps de cebola. Na enxuta seção de bebidas, há boas cervejas artesanais (R$ 11,50/R$ 25,50) e caipirinhas (R$ 29,90/R$ 24,90). R. Harmonia, 321, V. Madalena, 2539-3840. 12h/16h (4ª e 5ª, até 0h; 6ª e sáb., até 1h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Republic English Pub

Em homenagem ao St. Patrick’s Day – festa em homenagem ao padroeiro da Irlanda, São Patrício –, a casa tem comemoração especial entre 3ª (14) e 18/3. O chope verde Heineken (R$ 13) será servido todas as noites, em meio a shows e DJs comandando o som. R. Delfina, 110, V. Madalena, 3814-5581. 17h/3h45 (3ª, 18h/0h; 4ª, 18h/1h; 5ª, 18h/2h; fecha dom. e 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Soul Sports Bar

O bar exibe em seus telões várias modalidades de esportes. Para beber, o drinque ‘Soul’ (R$ 29) é uma opção, com cachaça envelhecida, gengibre, capim santo e água tônica. O vocalista do Jota Quest, Rogério Flausino, se apresenta hoje (10) no bar, às 21h, com ingressos entre R$ 30 e R$ 50. R. Clodomiro Amazonas, 660, Itaim Bibi, 93006-7341. 17h/0h (fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.