Missak é o novo restaurante de cozinha árabe, no Alto da Lapa

O famoso ‘Arais’ do restaurante Carlinhos, no Pari, ganhou novo reduto no Alto da Lapa. Inaugurado em junho, o Missak presta uma homenagem ao armênio Missak Yaroussalian (1945-2013), o seu Carlinhos, criador do sanduíche de pão sírio recheado com carne moída temperada e depois grelhado.

Mas não é só. Além de servir outras versões do ‘Arais’ (R$ 23/R$ 25), como a de abobrinha grelhada, o restaurante com clima familiar apresenta um amplo cardápio com pratos das cozinhas árabe e armênia – executados sob o comando da chef Carolina Corazza, que trabalhou no próprio Carlinhos.

Vale provar, por exemplo, a ótima moussaka (R$ 43), montada com fatias de berinjela e de batata, um saboroso ragu de cordeiro, saliwka (mistura de coalhada e ovos), queijo e molho de tomate. Para anteceder, há porção de falafel com molho de iogurte (R$ 29) e ‘Sujuk’ (R$ 36), linguiça artesanal de carne bovina flambada com cebola e tomate.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Dos principais, destaque também para o ‘Arroz Armênio’ (R$ 39), com carne, amêndoas, alho-poró, pimenta síria, especiarias, ovos e crocante de alho com gengibre. Já o pernil de cordeiro marinado no vinho serve até três pessoas (R$ 170).

Das sobremesas, o ‘Malabie’ (R$ 12), com figo em calda, é equilibrado no açúcar, mas merecia ser mais cremoso. Outra pedida é a tarte tatin de maçã e damasco (R$ 22). Em breve, a casa abrirá também no jantar e aos domingos.

ONDE: Av. Diógenes Ribeiro de Lima, 3.447, Alto da Lapa, 3628-5111.

QUANDO: 11h30/15h30 (sáb. e fer., até 16h30; fecha dom.).

QUANTO: Cc.: todos. Cd.: todos.

Confira outras dicas culturais no site do Divirta-se.