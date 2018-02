MIS realiza mostra com filmes de Rogério Sganzerla

O MIS realiza até domingo (11) uma mostra em homenagem ao cineasta baiano Rogério Sganzerla, com uma programação cujo intuito é lembrar os 11 anos da morte do diretor, famoso por filmes como ‘Terra em Transe’ e ‘Deus e o Diabo na Terra do Sol’ e sua participação no chamado Cinema Novo, movimento cinematográfico surgido dos anos 1960. Na programação, serão exibidos 11 longas metragens em 35 mm realizados entre 1968 e 2003.

Hoje (9):

18:30 – Bandido da Luz Vermelha (1968), de Rogério Sganzerla.

20:30 – Nem Tudo é Verdade (1986), de Rogério Sganzerla.

10/01 (sábado)

15:30 – Nem Tudo é Verdade (1986), de Rogério Sganzerla.

17:20 – Mulher de Todos (1969), de de Rogério Sganzerla.

19:10 – Bandido da Luz Vermelha (1968), de Rogério Sganzerla.

21:00 – Copacabana Mon Amour (1970), de Rogério Sganzerla.

11/01 (domingo)

18:30 – O Signo do Caos (2003), de de Rogério Sganzerla.

20:00 – Tudo é Brasil (1998), de Rogério Sganzerla.